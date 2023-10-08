أرسنال يحسم القمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬أرسنال‭ ‬مواجهته‭ ‬المرتقبة‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إنكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬أرسنال‭ ‬الوحيد‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬بعدما‭ ‬دخل‭ ‬بديلا‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ورفع‭ ‬أرسنال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬متساويا‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬توتنهام‭ ‬لكن‭ ‬الاخير‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬لأنه‭ ‬سجل‭ ‬أهدافا‭ ‬أكثر‭. ‬وثأر‭ ‬أرسنال‭ ‬بالتالي‭ ‬لخسارته‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬سيتي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خسارته‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭. ‬

أما‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬فلقي‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬المتواضع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ففشل‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬وبقي‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬متراجعاً‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

بدأت‭ ‬المباراة‭ ‬بإيقاع‭ ‬سريع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريقين‭ ‬وكاد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬يفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مدافعه‭ ‬الكرواتي‭ ‬الدولي‭ ‬يوشكو‭ ‬غفارديول‭ ‬لكن‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬أرسنال‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬أنقذ‭ ‬الموقف‭ ‬بتشتيت‭ ‬الكرة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تجتاز‭ ‬خط‭ ‬المرمى،‭ ‬ثم‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬المهاجم‭ ‬النرويجي‭ ‬العملاق‭ ‬ارلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬حولها‭ ‬رأسية‭ ‬باتجاه‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬نايثان‭ ‬أكيه‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬اطاحها‭ ‬عالياً‭.‬

وبعدما‭ ‬هدأ‭ ‬ايقاع‭ ‬المباراة‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬نجح‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬وصلت‭ ‬كرة‭ ‬امامية‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬باتجاه‭ ‬الالماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬الذي‭ ‬حضرها‭ ‬بإتقان‭ ‬إلى‭ ‬مارتينيلي‭ ‬فسددها‭ ‬الأخيرة‭ ‬قوية‭ ‬اصطدمت‭ ‬بأكيه‭ ‬وخدعت‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬ايدرسون‭.‬