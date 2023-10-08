أرسنال يحسم القمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): حسم أرسنال مواجهته المرتقبة مع مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي بالفوز عليه 1-صفر في مباراة القمة على ملعب الإمارات في شمال لندن أمس الأحد في المرحلة الثامنة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.
وسجل هدف أرسنال الوحيد مهاجمه البرازيلي غابريال مارتينيلي في الدقيقة 86 بعدما دخل بديلا مطلع الشوط الثاني.
ورفع أرسنال رصيده إلى 20 نقطة، متساويا مع جاره في شمال لندن توتنهام لكن الاخير يتفوق عليه في الصدارة لأنه سجل أهدافا أكثر. وثأر أرسنال بالتالي لخسارته ذهابا وإيابا في الدوري الموسم الماضي أمام سيتي، ما أدى إلى خسارته اللقب في الأمتار الأخيرة.
أما مانشستر سيتي فلقي خسارته الثانية تواليا في الدوري بعد سقوطه أمام ولفرهامبتون المتواضع في المرحلة الماضية، ففشل في استعادة الصدارة وبقي رصيده عند 18 نقطة متراجعاً الى المركز الثالث.
بدأت المباراة بإيقاع سريع من قبل الفريقين وكاد مانشستر سيتي يفتتح التسجيل عبر مدافعه الكرواتي الدولي يوشكو غفارديول لكن لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس أنقذ الموقف بتشتيت الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى، ثم عادت إلى المهاجم النرويجي العملاق ارلينغ هالاند حولها رأسية باتجاه المدافع الهولندي نايثان أكيه لكن الأخير اطاحها عالياً.
وبعدما هدأ ايقاع المباراة معظم فترات الشوط الثاني نجح أرسنال في تسجيل هدف الفوز بعدما وصلت كرة امامية داخل المنطقة باتجاه الالماني كاي هافيرتس الذي حضرها بإتقان إلى مارتينيلي فسددها الأخيرة قوية اصطدمت بأكيه وخدعت الحارس البرازيلي ايدرسون.
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