بيتزي يعلن قائمة المنتخب الوطني بـ33 لاعبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بتجمع‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬وديتين‭ ‬دوليتين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أمام‭ ‬منتخبي‭ ‬قيرغزستان‭ ‬والفلبين‭ ‬يومي‭ ‬12‭ ‬و17‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وشهدت‭ ‬القائمة‭ ‬تواجد‭ ‬33‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمر‭ ‬سالم،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬سالم‭ ‬حسين،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوالي،‭ ‬جاسم‭ ‬خليف،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف،‭ ‬حسين‭ ‬العكري،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬موسيس‭ ‬اتيدي‭.‬