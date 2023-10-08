بيتزي يعلن قائمة المنتخب الوطني بـ33 لاعبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم القائمة الخاصة بتجمع شهر أكتوبر الحالي والذي سيشهد وديتين دوليتين في البحرين أمام منتخبي قيرغزستان والفلبين يومي 12 و17 من الشهر الجاري.
وشهدت القائمة تواجد 33 لاعبا هم: سيد محمد جعفر، عمر سالم، أمين بنعدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي، مبارك محمد، أحمد الشروقي، حمد الدوسري، سالم حسين، إبراهيم لطف الله، عبدالله الحشاش، محمد عبدالوهاب، إبراهيم الوالي، جاسم خليف، إبراهيم الختال، عبدالله يوسف، حسين العكري، هزاع علي، محمد عبدالقيوم، جاسم الشيخ، كميل الأسود، علي حسن سعيد، عبدالعزيز خالد، أحمد بوغمار، محمد عادل، محمد الحردان، سيد ضياء سعيد، مهدي حميدان، حسين عبدالكريم، محمد مرهون، علي مدن، موسيس اتيدي.
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