Monday, 09 October 2023 04:40 GMT

بيتزي يعلن قائمة المنتخب الوطني بـ33 لاعبا

10/8/2023 7:23:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بتجمع‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬والذي‭ ‬سيشهد‭ ‬وديتين‭ ‬دوليتين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أمام‭ ‬منتخبي‭ ‬قيرغزستان‭ ‬والفلبين‭ ‬يومي‭ ‬12‭ ‬و17‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وشهدت‭ ‬القائمة‭ ‬تواجد‭ ‬33‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمر‭ ‬سالم،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬سالم‭ ‬حسين،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوالي،‭ ‬جاسم‭ ‬خليف،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف،‭ ‬حسين‭ ‬العكري،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬موسيس‭ ‬اتيدي‭.‬

MENAFN08102023000055011008ID1107208719

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث