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بينتو يعلن تشكيلة الكويت لوديتي الإمارات وسوريا

10/8/2023 7:23:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬لمنتخب‭ ‬الكويت‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬روي‭ ‬بينتو‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬ضمت‭ ‬24‭ ‬لاعبا‭ ‬استعدادا‭ ‬للمباراتين‭ ‬الدوليتين‭ ‬الوديتين‭ ‬المقررتين‭ ‬أمام‭ ‬الإمارات‭ ‬وسوريا‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬و17‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭.‬

وجاء‭ ‬الإعلان‭ ‬بعيد‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭.‬

وسيطر‭ ‬لاعبو‭ ‬الكويت‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬والمتصدر‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬بحضور‭ ‬10‭ ‬عناصر‭ ‬هم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬مل،‭ ‬ضاري‭ ‬العتيبي،‭ ‬فهد‭ ‬الهاجري،‭ ‬مشاري‭ ‬غنام،‭ ‬محسن‭ ‬فلاح،‭ ‬أحمد‭ ‬الظفيري،‭ ‬محمد‭ ‬دحام،‭ ‬أحمد‭ ‬الزنكي،‭ ‬رضا‭ ‬هان‭ ‬وفيصل‭ ‬زايد،‭ ‬فيما‭ ‬تمثل‭ ‬العربي‭ ‬بخمسة‭ ‬لاعبين‭ ‬هم‭ ‬حسن‭ ‬حمدان،‭ ‬عبدالله‭ ‬عمار،‭ ‬سلطان‭ ‬العنزي،‭ ‬بدر‭ ‬طارق‭ ‬وسلمان‭ ‬العوضي،‭ ‬والقادسية‭ ‬بثلاثة‭ ‬لاعبين‭: ‬خالد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬عيد‭ ‬الرشيدي‭ ‬ومبارك‭ ‬الفنيني‭.‬

وكان‭ ‬نصيب‭ ‬كاظمة‭ ‬لاعبَين‭ ‬هما‭ ‬حمد‭ ‬حربي‭ ‬وعبدالله‭ ‬الفهد،‭ ‬وكذلك‭ ‬السالمية‭ ‬مع‭ ‬مهدي‭ ‬دشتي‭ ‬وعذبي‭ ‬شهاب‭)‬،‭ ‬والفحيحيل‭ ‬لاعبا‭ ‬واحدا‭ ‬هو‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬المجدلي،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬التشكيلة‭ ‬لاعبا‭ ‬واحدا‭ ‬ينشط‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬هو‭ ‬شبيب‭ ‬الخالدي‭ ‬نجم‭ ‬حتا‭ ‬الإماراتي‭.‬

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