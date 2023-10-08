بينتو يعلن تشكيلة الكويت لوديتي الإمارات وسوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الكويت - (أ ف ب): كشف المدرب البرتغالي لمنتخب الكويت لكرة القدم روي بينتو عن قائمة ضمت 24 لاعبا استعدادا للمباراتين الدوليتين الوديتين المقررتين أمام الإمارات وسوريا في 12 و17 أكتوبر الجاري على التوالي في دبي حيث يقيم «الأزرق» معسكرا تدريبيا.
وجاء الإعلان بعيد ختام المرحلة الرابعة من البطولة المحلية.
وسيطر لاعبو الكويت بطل الدوري والمتصدر الحالي على القائمة بحضور 10 عناصر هم عبدالرحمن مل، ضاري العتيبي، فهد الهاجري، مشاري غنام، محسن فلاح، أحمد الظفيري، محمد دحام، أحمد الزنكي، رضا هان وفيصل زايد، فيما تمثل العربي بخمسة لاعبين هم حسن حمدان، عبدالله عمار، سلطان العنزي، بدر طارق وسلمان العوضي، والقادسية بثلاثة لاعبين: خالد إبراهيم، عيد الرشيدي ومبارك الفنيني.
وكان نصيب كاظمة لاعبَين هما حمد حربي وعبدالله الفهد، وكذلك السالمية مع مهدي دشتي وعذبي شهاب)، والفحيحيل لاعبا واحدا هو عبد الرحمن المجدلي، فيما ضمت التشكيلة لاعبا واحدا ينشط خارج البلاد هو شبيب الخالدي نجم حتا الإماراتي.
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