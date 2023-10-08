دي سي يونايتد يعلن انفصاله عن مدربه روني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬دي‭ ‬سي‭ ‬يونايتد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬واين‭ ‬روني‭ ‬بإنهاء‭ ‬تعاونهما‭ ‬عقب‭ ‬فشل‭ ‬النجم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬دي‭ ‬سي‭ ‬يونايتد‭ ‬جايسون‭ ‬ليفين‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬مع‭ ‬واين‭ ‬واتفقنا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نفترق‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬بشبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ«اتفاق‭ ‬متبادل‮»‬‭.‬

وردّ‭ ‬روني‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬لقد‭ ‬فعلت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعي‭ ‬لقيادة‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الفاصلة‮»‬‭.‬

وفشل‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬وأسطورة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬لنادي‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬البلاي‭ ‬أوف‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إنهائه‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ (‬40‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬34‭ ‬مباراة‭) ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وهو‭ ‬آخر‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬للادوار‭ ‬الاقصائية،‭ ‬لأن‭ ‬ملاحقيه‭ ‬نيويورك‭ ‬ريد‭ ‬بولز‭ (‬40‭ ‬من‭ ‬33‭) ‬وشيكاغو‭ ‬فاير‭ (‬40‭ ‬من‭ ‬33‭) ‬وتشارلوت‭ (‬39‭ ‬من‭ ‬32‭) ‬ونيويورك‭ ‬سيتي‭ (‬38‭ ‬من‭ ‬33‭) ‬يملكون‭ ‬فرصة‭ ‬تخطيه‭.‬