دي سي يونايتد يعلن انفصاله عن مدربه روني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم السبت أنه توصل إلى اتفاق مع مدربه واين روني بإنهاء تعاونهما عقب فشل النجم الإنجليزي السابق في قيادة نادي العاصمة إلى الأدوار الإقصائية.
وقال الرئيس التنفيذي لنادي دي سي يونايتد جايسون ليفين في بيان: «تحدثنا مع واين واتفقنا على أنه من الأفضل لنا أن نفترق».
وأوضح البيان الذي نشره النادي على موقعه الرسمي بشبكة الانترنت أن الأمر يتعلق بـ«اتفاق متبادل».
وردّ روني عقب الفوز على نيويورك سيتي 2-0 والذي لم يكن كافيا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية: «هذا هو الوقت المناسب. لقد فعلت كل ما بوسعي لقيادة هذا النادي إلى الأدوار الفاصلة».
وفشل الدولي الإنجليزي السابق وأسطورة مانشستر يونايتد الذي استلم الإدارة الفنية لنادي العاصمة في يوليو 2022، في قيادة فريقه إلى البلاي أوف على الرغم من إنهائه الموسم في المركز التاسع (40 نقطة من 34 مباراة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة للادوار الاقصائية، لأن ملاحقيه نيويورك ريد بولز (40 من 33) وشيكاغو فاير (40 من 33) وتشارلوت (39 من 32) ونيويورك سيتي (38 من 33) يملكون فرصة تخطيه.
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