عبارات المديح تنهال على فيرستابن بعد إنجازه في قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة (د ب أ): أكد هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بول أن فوز الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-للمرة الثالثة على التوالي يعود إلى أسلوبه الذي لا هوادة فيه في السيارة ونضجه الذي يفوق عمره.
وحسم فيرستابن 26 عاما لقب فئة السائقين في بطولة العالم عبر سباق السرعة في قطر أمس السبت، قبل المشاركة في سباق الجائزة الكبرى القطري اليوم الأحد، وقبل خمسة سباقات على نهاية الموسم.
وقال ماركو في تصريحات صحفية أمس الأحد «خارج السيارة هو بمثابة الصهر المثالي، وداخل السيارة يتغير بشكل جذري«.
وتعاون ماركو مع فيرستابن طوال رحلته في فورمولا-1، حيث بدأ يتحول صوب أكبر سلسلة لسباقات السيارات على مستوى العالم وهو في سن السابعة عشر، دون أن يكون لديه رخصة قيادة، ولم تتوقف رحلته الملهمة منذ ذلك الحين، حيث جرى تصعيده إلى فريق ريد بول قادما من فريق تورو روسو، التابع لعملاق مشروبات الطاقة النمساوي، بعد موسم واحد فقط.
ويمتد عقد فيرستابن مع ريد بول حتى 2028 ومن المتوقع أن يحصد المزيد من الألقاب إذا واصل الأداء بمثل هذه المعايير العالية والثبات، فقد فاز بـ13 من أصل 16 سباق جائزة كبرى هذا العام، محققا عشرة انتصارات متتالية في رقم قياسي.
وأشار ماركو «لم يكن هناك تراجع ولا خطأ... القيادة بهذا المستوى في نهاية كل أسبوع في هذا العمر أمر فريد من نوعه».
من جانبه قال جورج راسيل سائق مرسيدس «تهنئة كبيرة له ولريد بول، منذ البداية، كان ريد بول متفوقا بكثير على الجميع، ومن الواضح أن ماكس وصل إلى مستوى آخر مؤخرًا، ليس بوسعي سوى أن أتقدم إليه بالتهنئة».
وتابع «علينا أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة ونرفع مستوى أدائنا لكي نسبب لهم بعض المتاعب في العام المقبل، نريد أن نتواجد في المعركة ونضعهم تحت بعض الضغط».
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