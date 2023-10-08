عبارات المديح تنهال على فيرستابن بعد إنجازه في قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬هيلموت‭ ‬ماركو،‭ ‬مستشار‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭-‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أسلوبه‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬هوادة‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬ونضجه‭ ‬الذي‭ ‬يفوق‭ ‬عمره‭.‬

وحسم‭ ‬فيرستابن‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬لقب‭ ‬فئة‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬سباق‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬القطري‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬وقبل‭ ‬خمسة‭ ‬سباقات‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬ماركو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬خارج‭ ‬السيارة‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬الصهر‭ ‬المثالي،‭ ‬وداخل‭ ‬السيارة‭ ‬يتغير‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‮«‬‭.‬

وتعاون‭ ‬ماركو‭ ‬مع‭ ‬فيرستابن‭ ‬طوال‭ ‬رحلته‭ ‬في‭ ‬فورمولا‭-‬1،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬يتحول‭ ‬صوب‭ ‬أكبر‭ ‬سلسلة‭ ‬لسباقات‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬السابعة‭ ‬عشر،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة،‭ ‬ولم‭ ‬تتوقف‭ ‬رحلته‭ ‬الملهمة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬تصعيده‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬تورو‭ ‬روسو،‭ ‬التابع‭ ‬لعملاق‭ ‬مشروبات‭ ‬الطاقة‭ ‬النمساوي،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭.‬

ويمتد‭ ‬عقد‭ ‬فيرستابن‭ ‬مع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬حتى‭ ‬2028‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬إذا‭ ‬واصل‭ ‬الأداء‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬العالية‭ ‬والثبات،‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بـ13‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬16‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬محققا‭ ‬عشرة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭.‬

وأشار‭ ‬ماركو‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬تراجع‭ ‬ولا‭ ‬خطأ‭... ‬القيادة‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمر‭ ‬أمر‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬جورج‭ ‬راسيل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬‮«‬تهنئة‭ ‬كبيرة‭ ‬له‭ ‬ولريد‭ ‬بول،‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬كان‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬متفوقا‭ ‬بكثير‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬ماكس‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬آخر‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬ليس‭ ‬بوسعي‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬أتقدم‭ ‬إليه‭ ‬بالتهنئة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬المرآة‭ ‬ونرفع‭ ‬مستوى‭ ‬أدائنا‭ ‬لكي‭ ‬نسبب‭ ‬لهم‭ ‬بعض‭ ‬المتاعب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتواجد‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬ونضعهم‭ ‬تحت‭ ‬بعض‭ ‬الضغط‮»‬‭.‬