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أكثر من 13 ألف متفرج في تدريبات ويمبانياما وسبيرز

10/8/2023 7:23:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

سان‭ ‬انتونيو‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):
‬تجمَّع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬فروست‭ ‬بانك‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ (‬تكساس‭) ‬السبت‭ ‬لمشاهدة‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬لفريق‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬الجديد‭ ‬العملاق‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭.‬

وقال‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الحصة‭ ‬التدريب‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير‭ ‬وبالمجان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬مر‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬لعبت‭ ‬أمام‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الناس‭. ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬له‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر‭ ‬عندما‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ) ‬قاعدة‭ ‬المشجعين‭( ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬كنت‭ ‬أتابعه‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬صغيراً‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬ويمبانياما‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المواهب‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬جيله‭ ‬حيث‭ ‬اختاره‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الدرافت،‭ ‬وتتوقع‭ ‬منه‭ ‬الجماهير‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭.‬

وسجل‭ ‬‮«‬الظاهرة‮»‬‭ ‬ويمبانياما‭ (‬2 ‭,‬ 24‭ ‬م‭) ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬مصغرة‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مدتها‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو،‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬متابعات‭ ‬تحت‭ ‬هتافات‭ ‬13200‭ ‬متفرج،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭.‬

وكان‭ ‬ويمبانياما‭ ‬قال‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬حزين‭ ‬على‭ ‬الكاميرون‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬لاعب‭ ‬ارتكاز‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬أو‭ ‬الكاميرون‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬رأي‭ ‬حقًا‭. ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬اختياري،‭ ‬سأقاتل‭ ‬مع‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

ويبدأ‭ ‬سبيرز‭ ‬مبارياته‭ ‬التحضيرية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭
‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ضد‭ ‬ثاندر‭.‬

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