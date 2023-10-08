مدفيديف يفقد اللقب مبكرا

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- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): فقد الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا عالميا لقبه بطلا لدورة شنغهاي الصينية للماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بخروجه المبكر من الدور الثالث اثر خسارته المفاجئة امام الأمريكي سيباستيالن كوردا 6-7 و(6-8) و2-6 في ساعة و28 دقيقة.
وفرض التعادل نفسه في المجموعة الاولى حتى الشوط الثاني عشر، واستمر في الشوط الفارق حتى النقطة الثانية عشرة 6-6 قبل أن يكسب الأمريكي المصنف 26 في الدورة نقطتين متتاليتين ويحسمه في صالحه 8-6.
وانهار الروسي المصنف ثانيا في الدورة في المجموعة الثانية وخسر إرساله في الشوطين الثاني والثامن وبالتالي المجموعة 2-6.
وقال كوردا البالغ من العمر 23 عاماً: «أشعر بأنني رائع، لقد لعبت مباراة مذهلة»، شاكراً الجمهور على حماسه.
وأضاف نجل النجم التشيكي السابق بيتر كوردا: «لقد لعبنا شوطًا فاصلًا جيدًا حقًا، كما تعلمون، أنا سعيد لكوني نجحت في حسمه!».
وهو الفوز الثاني لكوردا على مدفيديف في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، والثاني هذا العام بعدما تغلب عليه في دور الـ32 لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.
حضر المباراة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف الأول الذي يلعب اليوم الإثنين في الدور الثالث أمام البريطاني دانيال إيفانز الفائز على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-2 و3-0 ثم بالانسحاب. وكان مدفيديف قد توج بلقب النسخة الاخيرة لدورة شنغهاي عام 2019 بتغلبه على الالماني ألكسندر زفيريف الذي ودع النسخة الحالية من الدور الثاني يوم الجمعة. وألغيت النسخ الثلاث الاخيرة للدورة الصينية بسبب فيروس كوفيد-19.
ولحق النرويجي كاسبر رود المصنف تاسعا بكوردا الى ثمن النهائي بفوزه على الأمريكي الآخر كريستوفر يوبانكس 6-4 و6-2.
وقال رود إنه سعيد لأنه حافظ على أعصابه أمام لاعب «قوي وسريع».
وأضاف النرويجي أنه يتطلع إلى التأهل إلى بطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم في تورينو التي ستقام في نوفمبر المقبل.
وتابع: «أعلم أن كل أسبوع سيكون مهمًا، وهذا أمر محفز ومرهق بعض الشيء في الوقت نفسه، لكني أحب المعركة والمنافسة».
كما بلغ البولندي هوربرت هوركاتش السادس عشر الدور الرابع بتغلبه على التايواني يو هسيو هسو 6-4 و6-4.
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