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مدفيديف يفقد اللقب مبكرا

10/8/2023 7:23:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فقد‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميا‭ ‬لقبه‭ ‬بطلا‭ ‬لدورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬للماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بخروجه‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬اثر‭ ‬خسارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬امام‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيباستيالن‭ ‬كوردا‭ ‬6‭-‬7‭ ‬و‭(‬6-8‭) ‬و2‭-‬6‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و28‭ ‬دقيقة‭.‬

وفرض‭ ‬التعادل‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفارق‭ ‬حتى‭ ‬النقطة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬6‭-‬6‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكسب‭ ‬الأمريكي‭ ‬المصنف‭ ‬26‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬نقطتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬ويحسمه‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬8‭-‬6‭.‬

وانهار‭ ‬الروسي‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وخسر‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والثامن‭ ‬وبالتالي‭ ‬المجموعة‭ ‬2‭-‬6‭.‬

وقال‭ ‬كوردا‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاماً‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬رائع،‭ ‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬مباراة‭ ‬مذهلة‮»‬،‭ ‬شاكراً‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬حماسه‭.‬

وأضاف‭ ‬نجل‭ ‬النجم‭ ‬التشيكي‭ ‬السابق‭ ‬بيتر‭ ‬كوردا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبنا‭ ‬شوطًا‭ ‬فاصلًا‭ ‬جيدًا‭ ‬حقًا،‭ ‬كما‭ ‬تعلمون،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لكوني‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬حسمه‭!‬‮»‬‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لكوردا‭ ‬على‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬والثاني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭.‬

حضر‭ ‬المباراة‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬البريطاني‭ ‬دانيال‭ ‬إيفانز‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬ميخائيل‭ ‬كوكوشكين‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و3‭-‬0‭ ‬ثم‭ ‬بالانسحاب‭. ‬وكان‭ ‬مدفيديف‭ ‬قد‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬لدورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الالماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الذي‭ ‬ودع‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬وألغيت‭ ‬النسخ‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬للدورة‭ ‬الصينية‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

ولحق‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬المصنف‭ ‬تاسعا‭ ‬بكوردا‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬الآخر‭ ‬كريستوفر‭ ‬يوبانكس‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وقال‭ ‬رود‭ ‬إنه‭ ‬سعيد‭ ‬لأنه‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬أعصابه‭ ‬أمام‭ ‬لاعب‭ ‬‮«‬قوي‭ ‬وسريع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬النرويجي‭ ‬أنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬سيكون‭ ‬مهمًا،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬محفز‭ ‬ومرهق‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬لكني‭ ‬أحب‭ ‬المعركة‭ ‬والمنافسة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬البولندي‭ ‬هوربرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬التايواني‭ ‬يو‭ ‬هسيو‭ ‬هسو‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

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