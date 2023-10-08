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حصاد الصين 201 ميدالية ذهبية

10/8/2023 7:23:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهت‭ ‬الصين‭ ‬المضيفة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬الميداليات‭ ‬برصيد‭ ‬201‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬قياسية،‭ ‬فيما‭ ‬نالت‭ ‬التايوانية‭ ‬غو‭ ‬شياو‭ ‬شوانغ‭ ‬الذهبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هانغجو‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

وفازت‭ ‬غو‭ ‬بذهبية‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬50‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬الكاراتيه‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬مولدير‭ ‬تشانغبيرباي‭. ‬قبلها‭ ‬فازت‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬ماكاو‭ ‬وظفرت‭ ‬بذهبية‭ ‬الكاتا‭ ‬للرجال،‭ ‬حيث‭ ‬أسدلت‭ ‬منافسات‭ ‬الكاراتيه‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الاسيوية‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬رياضة‭.‬

وحصدت‭ ‬الصين‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬بلغ‭ ‬201‭ ‬متخطية‭ ‬رقمها‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬غوانغجو‭ ‬على‭ ‬ارضها‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬عندما‭ ‬فازت‭ ‬بـ199‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭.‬

ونالت‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬111‭ ‬فضية‭ ‬و71‭ ‬برونزية‭ ‬وبلغ‭ ‬رصيدها‭ ‬383‭ ‬ميدالية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المعادن‭.‬

وأنهت‭ ‬الصين‭ ‬الدورة‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬اليابان‭ ‬صاحبة‭ ‬188‭ ‬ميدالية‭ ‬بينها‭ ‬52‭ ‬ذهبية‭ ‬فقط،‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬ظفرت‭ ‬بـ190‭ ‬ميدالية‭ ‬بينها‭ ‬42‭ ‬ذهبية‭.‬

وكسبت‭ ‬الصين‭ ‬ذهبيتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬التجديف‭ ‬في‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬ممطر‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭. ‬أما‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الـ201‭ ‬فكانت‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬السباحة‭ ‬ومسابقة‭ ‬السباحة‭ ‬الإيقاعية‭ ‬عبر‭ ‬فينغ‭ ‬يو‭.‬

وقالت‭ ‬يو‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬لهذه‭ ‬الألعاب‭ ‬وكنا‭ ‬نأمل‭ ‬حقًا‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬أداءً‭ ‬جيدًا‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬لكننا‭ ‬لسنا‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬العروض‭ ‬اليوم،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الجميع‭ ‬متوترين‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‮»‬‭.‬


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