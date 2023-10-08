برونزية للكويت والعراق والإمارات في الكاراتيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): أحرزت كل من الكويت والعراق ميدالية برونزية في مسابقة الكاتا لفرق الرجال ضمن منافسات الكاراتيه في اليوم الاخير من دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بهانغجو الصينية.
ونالت الكويت عبر اللاعبين محمد الموسوي وسلمان الموسوي ومحمد حسين البرونزية بفوزها على فيتنام، رافعة رصيدها في الدورة إلى 11 ميدالية بينها ثلاث ذهبيات وأربع فضيات ومثلها برونزية.
وقاد بينار مصطفى وبزار مهدي ويوسف سلام العراق الى البرونزية بفوزهم على هونغ كونغ.
وهي الميدالية الثالثة للعراق في الالعاب وجميعها برونزية.
وكانت الميدالية الذهبية من نصيب اليابان بفوزها على ماكاو في المباراة النهائية.
كما أحرزت اللاعبة الاماراتية حوراء العجمي برونزية وزن تحت 50 كلغ في الكوميتيه ضمن منافسات الكاراتيه أيضا، بعد تفوقها على الاوزباكستاية ايسماتيلاييفا شاخريزودا 5-1.
وهي الميدالية الـ20 للامارات في هانغجو، بينها خمس ذهبيات ومثلها فضية و10 برونزيات.
وكانت البرونزية الثانية من نصيب الإيرانية سارة بهمني فر بتغلبها على اليابانية ميهو مياهارا 6-5.
وتوجت التايوانية غو شياو شوانغ بالذهبية بفوزها على الكازاخستانية مولدير تشانغبيرباي في المباراة النهائية.
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