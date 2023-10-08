برونزية للكويت والعراق والإمارات في الكاراتيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرزت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬والعراق‭ ‬ميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكاتا‭ ‬لفرق‭ ‬الرجال‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الكاراتيه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬بهانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

ونالت‭ ‬الكويت‭ ‬عبر‭ ‬اللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ ‬وسلمان‭ ‬الموسوي‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬البرونزية‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬فيتنام،‭ ‬رافعة‭ ‬رصيدها‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ميدالية‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬ذهبيات‭ ‬وأربع‭ ‬فضيات‭ ‬ومثلها‭ ‬برونزية‭. ‬

وقاد‭ ‬بينار‭ ‬مصطفى‭ ‬وبزار‭ ‬مهدي‭ ‬ويوسف‭ ‬سلام‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬البرونزية‭ ‬بفوزهم‭ ‬على‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭.‬

وهي‭ ‬الميدالية‭ ‬الثالثة‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬وجميعها‭ ‬برونزية‭.‬

وكانت‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬اليابان‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬ماكاو‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

كما‭ ‬أحرزت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الاماراتية‭ ‬حوراء‭ ‬العجمي‭ ‬برونزية‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬50‭ ‬كلغ‭ ‬في‭ ‬الكوميتيه‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الكاراتيه‭ ‬أيضا،‭ ‬بعد‭ ‬تفوقها‭ ‬على‭ ‬الاوزباكستاية‭ ‬ايسماتيلاييفا‭ ‬شاخريزودا‭ ‬5‭-‬1‭.‬

وهي‭ ‬الميدالية‭ ‬الـ20‭ ‬للامارات‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬بينها‭ ‬خمس‭ ‬ذهبيات‭ ‬ومثلها‭ ‬فضية‭ ‬و10‭ ‬برونزيات‭.‬

وكانت‭ ‬البرونزية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الإيرانية‭ ‬سارة‭ ‬بهمني‭ ‬فر‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬اليابانية‭ ‬ميهو‭ ‬مياهارا‭ ‬6-5‭.‬

وتوجت‭ ‬التايوانية‭ ‬غو‭ ‬شياو‭ ‬شوانغ‭ ‬بالذهبية‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬مولدير‭ ‬تشانغبيرباي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬