كاف: الخميس المقبل موعد لقرعة بطولة الأمم الإفريقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الخميس المقبل موعداً لإجراء قرعة بطولة كأس الأمم بكوت ديفوار، وسيتم بثها عبر منصاته الرسمية.
وذكر كاف عبر موقعه الرسمي أمس الأحد ان بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.
وأعلن كاف في وقت سابق أن كلا من مصر والمغرب والجزائر وتونس وكوت ديفوار والسنغال ستشارك ضمن التصنيف الأول للقرعة، بينما سيضم التصنيف الثاني كل من الكاميرون ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو وغانا
الكونغو الديمقراطية.
ويضم التصنيف الثالث كلا من جنوب إفريقيا وغينيا والرأس الأخضر وزامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا، وفي التصنيف الرابع أنجولا وغينيا بيساو وموزمبيق وناميبيا
وجامبيا وتنزانيا.
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