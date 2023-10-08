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كاف: الخميس المقبل موعد لقرعة بطولة الأمم الإفريقية

10/8/2023 7:23:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬موعداً‭ ‬لإجراء‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬بكوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬وسيتم‭ ‬بثها‭ ‬عبر‭ ‬منصاته‭ ‬الرسمية‭.‬

وذكر‭ ‬كاف‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬المقبلة‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخبا‭.‬

وأعلن‭ ‬كاف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والمغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬وتونس‭ ‬وكوت‭ ‬ديفوار‭ ‬والسنغال‭ ‬ستشارك‭ ‬ضمن‭ ‬التصنيف‭ ‬الأول‭ ‬للقرعة،‭ ‬بينما‭ ‬سيضم‭ ‬التصنيف‭ ‬الثاني‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكاميرون‭ ‬ونيجيريا‭ ‬ومالي‭ ‬وبوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وغانا‭
‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭.‬

ويضم‭ ‬التصنيف‭ ‬الثالث‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وغينيا‭ ‬والرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وزامبيا‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬وموريتانيا،‭ ‬وفي‭ ‬التصنيف‭ ‬الرابع‭ ‬أنجولا‭ ‬وغينيا‭ ‬بيساو‭ ‬وموزمبيق‭ ‬وناميبيا‮
‬وجامبيا‭ ‬وتنزانيا‭.‬


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