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فيفا: 31 أكتوبر آخر موعد لطلب استضافة كأس العالم 2034

10/8/2023 7:23:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭/‬القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬مراعاته‭ ‬لعديد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬نسخ‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وذكر‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬ملفات‭ ‬الترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2030‭ ‬و2034‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬وذلك‭ ‬مراعاة‭ ‬لمبدأ‭ ‬التناوب‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وضمان‭ ‬أفضل‭ ‬ظروف‭ ‬الاستضافة‭ ‬الممكنة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن
الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬التابعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واتحاد‭ ‬أوقيانوسيا‭ ‬ستكون‭ ‬مؤهلة‭ ‬للتقدّم‭ ‬بملفات‭ ‬الترشُّح‭ ‬لاستضافة‭ ‬المسابقة‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‮
‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإقامة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوروجواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وباراجواي‭ (‬شريطة‭ ‬مصادقة‭ ‬كونجرس‭ ‬فيفا
على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭)‬،‭ ‬ومنح‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‮
‬للملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ (‬شريطة‭ ‬مصادقة‭ ‬كونجرس‭ ‬فيفا
على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭) ‬وتوجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬التابعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬واتحاد‭ ‬أوقيانوسيا،‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬لكل‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬نيل‭ ‬فرصة‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم
على‭ ‬مدار‭ ‬دورة‭ ‬مدتها‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‮«‬‭.‬

وافق‭ ‬مجلس
فيفا‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬التقدّم‭ ‬بملفات‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقتصر‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬التابعة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واتحاد‭ ‬أوقيانوسيا،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم
ستكون‭ ‬متاحة‭ ‬لكل‭ ‬اتحاد‭ ‬قاري‭ ‬مؤهل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬دورة‭ ‬مدتها‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬وتحديداً‭: ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬والوسطى‭ ‬والكاريبي‭ ‬عام‭ ‬2026؛‭ ‬أفريقيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأوروبا‭ ‬عام‭ ‬2030؛‭ ‬ثم‭ ‬آسيا‭ ‬وأوقيانوسيا‭ ‬عام‭ ‬2034‭.‬

واوضح‭ ‬فيفا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية،‭ ‬وذلك‭ ‬مراعاة‭ ‬لمبدأ‭ ‬التوافق‭ ‬والتناوب‭ ‬بين‭ ‬القارات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬الذي‭ ‬تبنته‭ ‬مؤخراً‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬الأخرى،‭ ‬لما‭ ‬يوفّره‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬للثبات‭ ‬والاستقرار‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬تجاري‭ ‬ومالي‭ ‬وتشغيلي‭ ‬للحدث‭ ‬الكروي‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭.‬

وشدد‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬هو‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬لتقديم‭ ‬الخطابات‭ ‬التأكيدية‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬المهتمة‭ ‬بالترشُّح،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬تعميم‭ ‬إلى‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬المعنية‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‮
‬لإحاطتها‭ ‬بالإجراءات‭ ‬ومدها‭ ‬بالاستمارات‭ ‬وجميع‭ ‬الخطوات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بهذه‭ ‬العملية‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬كونجرس‭ ‬الفيفا‭ ‬سيُصادق‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬الاستضافة‭ ‬النهائي‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬شريطة‭ ‬إتمام‭ ‬الملف‭ ‬المعني‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬الترشُّح‭ ‬وتقديم‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬لطلب‭ ‬الاستضافة‭.‬

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