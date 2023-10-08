إنتر ميامي يخرج رغم عودة ميسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميامي‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خرج‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬للدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬سينسيناتي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬رغم‭ ‬عودة‭ ‬نجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭.‬

ودخل‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الفريقان‭ ‬متعادلين‭ ‬سلبا‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬سينسيناتي،‭ ‬المتصدر‭ ‬القوي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ألفارو‭ ‬باريال‭ (‬78‭).‬

وعاد‭ ‬ميسي‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬مبارياته‭ ‬الاربع‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬والتي‭ ‬دفع‭ ‬ثمنها‭ ‬غاليا‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬منذ‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬تورونتو‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

ورجع‭ ‬ميسي‭ ‬مصابا‭ ‬عقب‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭ ‬مطلع‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وأكد‭ ‬مدربه‭ ‬في‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬مواطنه‭ ‬خيراردو‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬مارتينو‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬إرهاق‭ ‬عضلي‮»‬‭.‬

ومذاك،‭ ‬لعب‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬37‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭ ‬أمام‭ ‬تورونتو،‭ ‬وغاب‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬بينها‭ ‬ثلاث‭ ‬متتالية‭.‬

وكان‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬حلمه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية،‭ ‬لكن‭ ‬نادي‭ ‬فلوريدا‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الشرق،‭ ‬وجد‭ ‬نفسه‭ ‬الآن‭ ‬بعيدًا‭ ‬جدًا‭ (‬33‭ ‬نقطة‭) ‬عن‭ ‬مراكز‭ ‬التصفيات‭ ‬قبل‭ ‬مرحلتين‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬البطولة‭.‬

ويحتل‭ ‬دي‭ ‬سي‭ ‬يونايتد‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ (‬40‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وهو‭ ‬آخر‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬مبارياته،‭ ‬مهدد‭ ‬من‭ ‬ملاحقيه‭ ‬نيويورك‭ ‬ريد‭ ‬بولز‭ ‬وشيكاغو‭ ‬فاير‭ ‬وتشارلوت‭ ‬ونيويورك‭ ‬سيتي‭.‬