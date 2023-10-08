إعلان الجدول الزمني لتنظيم كأس العالم 2030

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
زيوريخ/القاهرة - (د ب أ): اعتمد مجلس
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
بالإجماع أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030، على أن تتأهل منتخبات هذه الدول الثلاث تلقائياً إلى تلك النسخة من البطولة، وذلك عبر المقاعد المخصَّصة للاتحادين القاريين المعنيين، شريطة نجاح هذا الملف في عملية التقييم وتأكيد كونجرس
الفيفا
لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في عام 2024.
وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أمس الأحد ان مجلس الفيفا صادق بالإجماع على إقامة حدث فريد يحتفي بالذكرى المئوية للبطولة عام 1930 بالعاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو، فضلاً عن إجراء ثلاث مباريات ضمن دور مجموعات كأس العالم في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي على التوالي، شريطة نجاح هذا الملف في عملية التقييم وتأكيد كونجرس الفيفا لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024، هذا وستتأهل لنسخة 2030 بشكل تلقائي منتخبات دول أمريكا الجنوبية الثلاث التي ستستضيف فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.
وأضاف البيان أن فيفا أقر جدولا زمنيا لمراحل تنظيم كأس العالم 2030 حيث صدق يوم 4 أكتوبر الجاري على الملف الثلاثي لاستضافة نسخة 2030 وسيكون 31 أكتوبر هو الموعد النهائي لتلقي خطابات التأكيد والضمان الحكومي ويوم 30 نوفمبر المقبل الموعد النهائي لإتمام اتفاقيات الترشُّح على أن يرسل الفيفا في الرابع من ديسمبر المقبل جميع وثائق الترشُّح والاستضافة إلى الاتحادات الأعضاء التي شاركت في عملية تقديم ملفات الترشُّح.
كما أوضح فيفا أنه في يناير المقبل سيتم إقامة ورشات عمل إعلامية حول عملية تقديم العطاءات؛ انطلاق اجتماعات العمل على أن تقوم الدول الثلاث بإرسال الملفات النهائية للترشح بالرؤية حول توزيع المباريات على الملاعب في يوليو 2024 ويعلن كونجرس الفيفا بعدها كافة التفاصيل الخاصة بتلك النسخة ويعتمد بشكل نهائي استضافة المغرب والبرتغال واسبانيا لبطولة كأس العالم 2030 .
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