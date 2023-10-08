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إعلان الجدول الزمني لتنظيم كأس العالم 2030

10/8/2023 7:23:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭/‬القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعتمد‭ ‬مجلس
الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭)‬‮
‬بالإجماع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬وإسبانيا‭ ‬هو‭ ‬ملف‭ ‬الترشُّح‭ ‬الوحيد‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتأهل‭ ‬منتخبات‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬تلقائياً‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬المقاعد‭ ‬المخصَّصة‭ ‬للاتحادين‭ ‬القاريين‭ ‬المعنيين،‭ ‬شريطة‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬وتأكيد‭ ‬كونجرس
الفيفا
لهذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬المقرَّر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬ان‭ ‬مجلس‭ ‬الفيفا‭ ‬صادق‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬حدث‭ ‬فريد‭ ‬يحتفي‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للبطولة‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأوروجويانية‭ ‬مونتيفيديو،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬مجموعات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوروجواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وباراجواي‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬شريطة‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭ ‬وتأكيد‭ ‬كونجرس‭ ‬الفيفا‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬المقرَّر‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬هذا‭ ‬وستتأهل‭ ‬لنسخة‭ ‬2030‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬منتخبات‭ ‬دول‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬للبطولة‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬فيفا‭ ‬أقر‭ ‬جدولا‭ ‬زمنيا‭ ‬لمراحل‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬حيث‭ ‬صدق‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الثلاثي‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2030‭ ‬وسيكون‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬هو‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬لتلقي‭ ‬خطابات‭ ‬التأكيد‭ ‬والضمان‭ ‬الحكومي‭ ‬ويوم‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬لإتمام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الترشُّح‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يرسل‭ ‬الفيفا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬جميع‭ ‬وثائق‭ ‬الترشُّح‭ ‬والاستضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬ملفات‭ ‬الترشُّح‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬فيفا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬سيتم‭ ‬إقامة‭ ‬ورشات‭ ‬عمل‭ ‬إعلامية‭ ‬حول‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬العطاءات؛‭ ‬انطلاق‭ ‬اجتماعات‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬بإرسال‭ ‬الملفات‭ ‬النهائية‭ ‬للترشح‭ ‬بالرؤية‭ ‬حول‭ ‬توزيع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬ويعلن‭ ‬كونجرس‭ ‬الفيفا‭ ‬بعدها‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬الخاصة‭ ‬بتلك‭ ‬النسخة‭ ‬ويعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬استضافة‭ ‬المغرب‭ ‬والبرتغال‭ ‬واسبانيا‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ .‬

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