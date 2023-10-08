اللقب الخامس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بكين - (د ب أ): حصدت البولندية إيجا شفيونتيك أول لقب كبير لها منذ بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا في نهائي بطولة الصين المفتوحة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن اللاعبة البولندية خسرت صدارة التصنيف العالمي لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا بعدما حققت نتائج متباينة، تضمنت خسارتها في الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ولكنها عادت بقوة حاليا بعدما قدمت أداء جيدا في البطولة المقامة في بكين.
وكانت شفيونتيك تغلبت في الدور قبل النهائي على الأمريكية كوكو جوف، الفائز ببطولة نيويورك، قبل أن تتغلب على سامسونوفا 6 / 2 و6 / 2
في ساعة وتسع دقائق.
وأصبح هذا اللقب هو الخامس لشفيونتيك هذا الموسم، لتصبح أكثر لاعبة تحقيقا للألقاب هذا الموسم في جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.
MENAFN08102023000055011008ID1107208706
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.