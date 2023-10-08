اللقب الخامس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حصدت‭ ‬البولندية‭ ‬إيجا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬ليودميلا‭ ‬سامسونوفا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اللاعبة‭ ‬البولندية‭ ‬خسرت‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لصالح‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬بعدما‭ ‬حققت‭ ‬نتائج‭ ‬متباينة،‭ ‬تضمنت‭ ‬خسارتها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬ببطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس،‭ ‬ولكنها‭ ‬عادت‭ ‬بقوة‭ ‬حاليا‭ ‬بعدما‭ ‬قدمت‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬بكين‭.‬

وكانت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬تغلبت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬جوف،‭ ‬الفائز‭ ‬ببطولة‭ ‬نيويورك،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتغلب‭ ‬على‭ ‬سامسونوفا‭ ‬6‭ / ‬2‭ ‬و6‭ / ‬2‮

‬في‭ ‬ساعة‭ ‬وتسع‭ ‬دقائق‭.‬

وأصبح‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬هو‭ ‬الخامس‭ ‬لشفيونتيك‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لتصبح‭ ‬أكثر‭ ‬لاعبة‭ ‬تحقيقا‭ ‬للألقاب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭.‬

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