يتبرع بكليته لوالدة صديقه.. والنتيجة كارثية

MENAFN - Khaberni) خبرني- تبرع رجل أمريكي بكليته لوالدة صديقه المسنة، من دون أن يعلم أن هذا الفعل الطيب سيتسبب له بالكثير من المعاناة.

قام كيفن كيرنان (57 عاماً)، بالتبرع بكليته للمساعدة في إنقاذ والدة أحد أصدقائه المريضة، إلا أن حياته تحولت بعد أسابيع من العملية إلى كابوس لا يطاق، وهو الآن يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة بعد تعرضه لمضاعفات من الجراحة، تجلت في فتق، وورم دموي وعدوى.

وقال كيفن إن مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك قطع معونته بعد أشهر من الجراحة، ما تركه يعاني من عدد كبير من المشكلات الطبية، بالإضافة إلى تراكم فواتير المستشفى عليه.

بدأت قصة كيفن كيرنان قبل تسعة أشهر عندما قرر أن يتبرع بكليته لوالدة صديقه البالغة من العمر 77 عاماً، وتمت جراحة الزرع في 9 يناير (كانون الثاني) بشكل جيد، لكل من كيرنان والمرأة المسنة.

ولكن بعد أيام من العملية، بدأ كيرنان يعاني من مضاعفات، حيث أصيب بفتق وورم دموي وألم في البطن، وعدوى حادة نتجت عن زرع شبكة أثناء عملية الفتق، على الرغم من أنه كما قال كان بصحة ممتازة قبل الجراحة.. وقال كيفن، إن اختبارات الأنسجة واختبارات الدم قبل عملية الزرع استمرت خمسة أشهر، وقد أثبتت جميع الاختبارات أنه في حالة ممتازة.

وأكد كيرنان أنه اضطر إلى الخضوع لثلاث عمليات جراحية إضافية، وقيل له هذا الأسبوع إنه قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية أخرى.. كما تلقى إخطاراً من مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك، يخبره بأن المركز لم يعد بإمكانه تغطية نفقاته الطبية.

ويصف كيرنان، الذي جاء إلى نيويورك، لإجراء عملية الزرع، هذه المحنة بأنها أكثر المواقف غير المتوقعة والصعبة التي مر بها على الإطلاق.. وأشار إلى أنه على الرغم من كل معاناته وصعوبة الأمر، فإنه لن يتوانى عن فعل الخير مرة أخرى.



وقد استطاع كيرنان حتى الآن جمع ما يقرب من 17000 دولار أمريكي من التبرعات للوصول إلى المبلغ المطلوب لإكمال علاجه وهو 20000 دولار أمريكي، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.