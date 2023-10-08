شهيدان برصاص الاحتلال من مخيم قلنديا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد مواطنان فلسطينيان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز قلنديا العسكري.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بوصول شهيدين برصاص الاحتلال، و9 إصابات بينها إصابة حرجة في الرأس، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.
وأفادت مصادر، بأن مواجهات اندلعت قرب حاجز قلنديا العسكري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد شابين، وإصابة 9 آخرين.
وفا
MENAFN08102023000208011052ID1107208693
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.