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شهيدان برصاص الاحتلال من مخيم قلنديا

10/8/2023 7:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد مواطنان فلسطينيان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز قلنديا العسكري.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بوصول شهيدين برصاص الاحتلال، و9 إصابات بينها إصابة حرجة في الرأس، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.
وأفادت مصادر، بأن مواجهات اندلعت قرب حاجز قلنديا العسكري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد شابين، وإصابة 9 آخرين.

وفا

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