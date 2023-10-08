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إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

10/8/2023 7:13:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.
وقالت مصادر ، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه ويده، خلال المواجهات التي اندلعت شرق مدينة قلقيلية، نُقل إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وفا

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