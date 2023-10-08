إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
10/8/2023 7:13:53 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.
وقالت مصادر ، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه ويده، خلال المواجهات التي اندلعت شرق مدينة قلقيلية، نُقل إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.
وفا
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