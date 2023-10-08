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إسرائيل لا تستبعد إمكانية شن حرب برية على قطاع غزة

10/8/2023 7:13:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات والخيارات، بما في ذلك تنفيذ عملية برية واجتياح قطاع غزة.
قال أدرعي لوكالة ريا نوفوستي ردا على سؤال حول إمكانية القيام بعملية برية في غزة: "قمنا بتفعيل حالة الأحكام العرفية، وقد تم أخذ كل الاحتمالات والخيارات في الحسبان. لقد حشدنا عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفي المستقبل قد يرتفع هذا الرقم إلى عدة مئات من الآلاف، وهذا سيعزز الجبهة الجنوبية".

روسيا اليوم

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