إسرائيل لا تستبعد إمكانية شن حرب برية على قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات والخيارات، بما في ذلك تنفيذ عملية برية واجتياح قطاع غزة.
قال أدرعي لوكالة ريا نوفوستي ردا على سؤال حول إمكانية القيام بعملية برية في غزة: "قمنا بتفعيل حالة الأحكام العرفية، وقد تم أخذ كل الاحتمالات والخيارات في الحسبان. لقد حشدنا عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفي المستقبل قد يرتفع هذا الرقم إلى عدة مئات من الآلاف، وهذا سيعزز الجبهة الجنوبية".
روسيا اليوم
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