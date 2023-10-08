اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار- رابط

اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار- رابط
التاريخ
10/8/2023 7:13:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم قبولهم بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب إساءة الاختيار (4887) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لم يتم قبولهم نتيجة عدم توفر شواغر (10984) طالباً وطالبة، ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الإنتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
MENAFN08102023000208011052ID1107208690
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