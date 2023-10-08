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اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار- رابط

10/8/2023 7:13:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم قبولهم بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب إساءة الاختيار (4887) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين لم يتم قبولهم نتيجة عدم توفر شواغر (10984) طالباً وطالبة، ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الإنتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:





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