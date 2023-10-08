الملك: الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.
وحذر جلالته من أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الجانبين على أمن المنطقة بأكملها.
وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وفرنسا، وضرورة الدفع باتجاه ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
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