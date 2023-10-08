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الإمارات: الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين

10/8/2023 7:13:51 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة الخارجية الإماراتية، إلى حماية المدنيين وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين، وذلك عقب العملية العسكرية الفلسطينية "طوفان الأقصى".
وشددت الوزارة على أن "الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدًا خطيرا وجسيما".
وأعربت الإمارات عن "استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن، وأكدت على ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع".
وأعربت الإمارات عن تعازيها لأسر الضحايا، ودعت إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا.




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