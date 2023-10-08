تخطى دينامو اللبناني في البطولة العربية المحرق يواجه سلا المغربي اليوم في الدور ربع النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تخطى‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬منافسه‭ ‬دينامو‭ ‬اللبناني‭ ‬بنتيجة‭ ‬83‭/‬79‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ35‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬1‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتأهل‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬فريق‭ ‬سلا‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬بينهما‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭.‬

وقدم‭ ‬المحرق‭ ‬أفضل‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬واستطاع‭ ‬ان‭ ‬يتعامل‭ ‬بذكاء‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬دينامو‭ ‬اللبناني،‭ ‬واستفاد‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬منحه‭ ‬الثقة‭ ‬والدافعية‭ ‬نحو‭ ‬الفوز،‭ ‬وحافظ‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬الفترات‭ ‬رغم‭ ‬العودة‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬اللبناني‭ ‬وتقليصه‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نصف‭ ‬دقيقة،‭ ‬لكن‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬حسم‭ ‬الفوز‭ ‬رسميا‭ ‬للمحرق‭ ‬بتسجيله‭ ‬آخر‭ ‬نقطتين‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ ‬83‭/‬79‭ ‬وتأهله‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬25/14‭) (‬20/23‭)‬،‭ (‬19/19‭)‬،‭ (‬19/23‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬محترفه‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز‭ ‬بتسجيله‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬ادى‭ ‬المحترف‭ ‬دينغ‭ ‬أكيوث‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬الدور‭ ‬المطلوب‭ ‬وسجل‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أدواره‭ ‬الدفاعية‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬الكرات‭ ‬الساقطة،‭ ‬وسجل‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬7‭ ‬نقاط‭. ‬

ويحسب‭ ‬للمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية‭ ‬المثالية‭ ‬ودقة‭ ‬قراءة‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لدى‭ ‬الخصم‭ ‬وحسن‭ ‬توظيف‭ ‬اللاعبين‭ ‬واستغلال‭ ‬امكانياتهم‭ ‬داخل‭ ‬ارضية‭ ‬الملعب‭.‬