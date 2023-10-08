تخطى دينامو اللبناني في البطولة العربية المحرق يواجه سلا المغربي اليوم في الدور ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تخطى ممثل الوطن فريق المحرق منافسه دينامو اللبناني بنتيجة 83/79 في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة نادي الغرافة ضمن دور الـ16 من منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة بنسختها الـ35 التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة ما 1 حتى 12 أكتوبر الجاري.
وتأهل المحرق إلى مواجهة فريق سلا المغربي في الدور ربع النهائي، وتقام المباراة بينهما اليوم الاثنين في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء على صالة نادي الغرافة.
وقدم المحرق أفضل عروضه في البطولة واستطاع ان يتعامل بذكاء مع منافسه دينامو اللبناني، واستفاد المحرق من الفارق الذي حققه في نهاية الربع الأول لصالحه بفارق 11 نقطة، حيث منحه الثقة والدافعية نحو الفوز، وحافظ المحرق على توازنه في باقي الفترات رغم العودة القوية من قبل الفريق اللبناني وتقليصه الفارق الى نقطتين في آخر نصف دقيقة، لكن بدر عبدالله جاسم حسم الفوز رسميا للمحرق بتسجيله آخر نقطتين لتنتهي المباراة بفوز المحرق بنتيجة 83/79 وتأهله الى الدور ربع النهائي.
وجاءت نتائج الفترات: (25/14) (20/23)، (19/19)، (19/23)، وتألق من المحرق بشكل لافت محترفه الأمريكي جوليوس كولز بتسجيله 28 نقطة، كما ادى المحترف دينغ أكيوث من جنوب السودان الدور المطلوب وسجل 20 نقطة الى جانب أدواره الدفاعية المهمة في المباراة وخصوصا في متابعة الكرات الساقطة، وسجل بدر عبدالله جاسم 19 نقطة وعلي جعفر 9 نقاط ومحمد ناصر 7 نقاط.
ويحسب للمدرب الوطني أحمد جان القيادة الفنية المثالية ودقة قراءة نقاط القوة والضعف لدى الخصم وحسن توظيف اللاعبين واستغلال امكانياتهم داخل ارضية الملعب.
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