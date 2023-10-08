نحو دورة عمل وطني مثمرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‮«‬دورة‭ ‬عمل‭ ‬مثمرة‮»‬‭.. ‬هو‭ ‬عنوان‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استمرارية‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬بقيادة‭ ‬وتوجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭. ‬

ترسيخ‭ ‬الروح‭ ‬الإيجابية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬والثبات‭ ‬نحو‭ ‬التطوير‭ ‬والازدهار،‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬فكر‭ ‬نير‭ ‬ورأي‭ ‬مخلص،‭ ‬والوعي‭ ‬المدني‭ ‬المتحضر،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ ‬العليا،‭ ‬ورفع‭ ‬راية‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتحديث،‭ ‬لتلبية‭ ‬الطموحات‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭.. ‬جميعها‭ ‬وغيرها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬التي‭ ‬ركز‭ ‬عليها‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الاستقلالية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي،‭ ‬عبر‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬البحريني‭ ‬المستقل‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬وشؤونه‭ ‬وخصوصيته،‭ ‬النابع‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وصميم‭ ‬الإرادة‭ ‬الشعبية،‭ ‬وعبر‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية،‭ ‬وخاصة‭ ‬المؤسسة‭ ‬القضائية‭ ‬المستقلة،‭ ‬الحريصة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬إصلاحاتها‭ ‬وانجازاتها‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬برسالة‭ ‬وطنية‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أهمية‭ ‬الوقوف‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخل‭ ‬بوحدة‭ ‬الوطن‭ ‬واستقراره،‭ ‬وبالإيمان‭ ‬الصادق‭ ‬وبقيم‭ ‬التعايش‭ ‬الإنساني،‭ ‬وأن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬قادر‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬مهما‭ ‬بلغت‭ ‬شدتها،‭ ‬ومهما‭ ‬كثرت‭ ‬وسائلها‭ ‬وجهاتها‭.‬

وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الحضاري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية،‭ ‬جاء‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير،‭ ‬والأحياء‭ ‬المعروفة‭ ‬بالمحرق‭ ‬وعودة‭ ‬أهاليها‭.. ‬وهنا‭ ‬إشارة‭ ‬كبيرة‭ ‬يعتز‭ ‬بها‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬عموما،‭ ‬وأهالي‭ ‬المحرق‭ ‬خصوصا،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬اسم‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬العريقة‭ ‬بتاريخها‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭ ‬والكلمات‭ ‬السامية‭.‬





كما‭ ‬تجلت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقوية‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي،‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء‭ ‬ودعم‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬المتضررة‭ ‬ومواصلة‭ ‬الرسالة‭ ‬البحرينية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وتميز‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬تأكيد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬الكبرى‭ ‬للبحرين،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬وحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬والحل‭ ‬العادل‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ودولته‭ ‬المستقلة‭.. ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬للعالم‭ ‬أجمع‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه‭.‬

ومع‭ ‬التقدير‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لكل‭ ‬جهد‭ ‬وطني‭ ‬مخلص‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬العمل‭ ‬وميادين‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وتقدير‭ ‬تضحيات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الباسلة‭ ‬بجميع‭ ‬أجهزتها‭ ‬وجميع‭ ‬كوادرها‭ ‬وشهدائها‭ ‬الأبرار‭.. ‬فإن‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬بانتظار‭ ‬نتائج‭ ‬دورة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المثمرة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومستقبلها‭.. ‬وعلى‭ ‬بركة‭ ‬الله‭ ‬نبدأ‭.‬