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زلزال ((غير مسبوق)) في أفغانستان يسفر عن أكثر من ألفي قتيل

10/8/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬زلزال‭ ‬أعقبته‭ ‬هزّات‭ ‬ارتدادية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أفغانستان‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬قتيل‭ ‬وحوالي‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬يسابق‭ ‬عناصر‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الزمن‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬ناجين‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬سوّيت‭ ‬بالأرض‭. ‬ودُمّر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬منزل‭ ‬عندما‭ ‬ضرب‭ ‬زلزال‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بقوة‭ ‬6‭.‬3‭ ‬درجة‭ ‬أعقبته‭ ‬ثماني‭ ‬هزات‭ ‬ارتدادية‭ ‬قوية،‭ ‬مناطق‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الإقليمية‭ ‬هرات،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمسؤولين‭. ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬زيندا‭ ‬جان‭ ‬الريفية،‭ ‬تحوّلت‭ ‬عشرات‭ ‬المنازل‭ ‬إلى‭ ‬دمار،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بحفر‭ ‬خنادق‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬انتشال‭ ‬ناجين‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬ملا‭ ‬جنان‭ ‬صائق‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬شعبنا‭ ‬شهد‭ ‬زلزالاً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬،‭ ‬مقدّراً‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بـ2053‭ ‬شخصاً،‭ ‬ومشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬9240‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬قرية‭. ‬وأضاف‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬‮«‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬علاج‭ ‬الجرحى‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المتضرّرة‭ ‬مستمرّة‮»‬،‭ ‬محذّراً‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬أرقام‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬المرجّح‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬أكثر‭. ‬

وضربت‭ ‬هزة‭ ‬ارتدادية‭ ‬أخرى‭ ‬بقوة‭ ‬4‭.‬2‭ ‬درجة‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ (‬2.30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعهد‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمسح‭ ‬الجيولوجي‭. ‬

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