زلزال ((غير مسبوق)) في أفغانستان يسفر عن أكثر من ألفي قتيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أعقبته هزّات ارتدادية في غرب أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل وحوالي 10 آلاف جريح أمس الأحد، فيما يسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين تحت الركام في قرى سوّيت بالأرض. ودُمّر أكثر من 1300 منزل عندما ضرب زلزال يوم السبت بقوة 6.3 درجة أعقبته ثماني هزات ارتدادية قوية، مناطق يصعب الوصول إليها على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب العاصمة الإقليمية هرات، وفقاً لمسؤولين. وفي منطقة زيندا جان الريفية، تحوّلت عشرات المنازل إلى دمار، حيث تقوم فرق الإنقاذ بحفر خنادق على أمل انتشال ناجين. وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث ملا جنان صائق إنّ «شعبنا شهد زلزالاً غير مسبوق»، مقدّراً عدد القتلى بـ2053 شخصاً، ومشيراً إلى أنّ عدد الجرحى وصل إلى 9240 في 13 قرية. وأضاف للصحافيين في كابول «نبذل قصارى جهدنا من أجل علاج الجرحى»، موضحاً أنّ «عمليات البحث في المنطقة المتضرّرة مستمرّة»، محذّراً من أنّ أرقام القتلى من المرجّح أن ترتفع أكثر.
وضربت هزة ارتدادية أخرى بقوة 4.2 درجة المنطقة نفسها حوالي الساعة السابعة صباح أمس الأحد (2.30 بتوقيت جرينتش)، وفقاً للمعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.
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