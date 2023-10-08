في سابقة تاريخية.. إطلاق أول صاروخ أوروبي ((خاص)) إلى الفضاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلقت شركة (بي.إل.ديسبيس) الإسبانية صاروخها ميورا-1 القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في وقت مبكر يوم السبت من موقع في جنوب غرب إسبانيا. وتعد عملية الإطلاق هذه الأولى لصاروخ من قبل شركة خاصة بالكامل في أوروبا، مما يبعث الأمل بالنسبة إلى طموحات القارة في مجال الفضاء. وجاءت عملية الإطلاق من هيويلفا بجنوب غرب إسبانيا بعد إلغاء محاولتين سابقتين. وأظهر مقطع مصور لغرفة التحكم في المهمة المهندسين وهم يهتفون مع ارتفاع الصاروخ في سماء الليل المظلم ويصرخون فرحا ويتبادلون التهاني.
وألغيت المحاولة الأولى لإطلاق الصاروخ ميورا-1 في مايو بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية. وفشلت المحاولة الثانية في يونيو بسبب مشكلة فنية، ما أدى إلى توقف عملية الإقلاع مع تصاعد الدخان واللهب من الصاروخ. وتم إغلاق المجال الجوي والمناطق البحرية والطرق حول موقع الإطلاق الذي شهد إجراءات أمنية مشددة قبيل عملية الإطلاق.
وأصبحت جهود أوروبا لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء محور اهتمام كبير بعد إخفاق شركة فيرجن أوربت في إطلاق صاروخ مداري من الأراضي البريطانية في يناير. يورا-1 الذي جرت تسميته على اسم سلالة من الثيران المقاتلة يبلغ ارتفاعه مثل مبنى من ثلاثة طوابق ولديه سعة شحن 100 كيلوجرام.
وقالت الشركة إن الصاروخ يحمل حمولة لأغراض الاختبارات لكن لن يتم انفصالها عنه.
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