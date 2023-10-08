في سابقة تاريخية.. إطلاق أول صاروخ أوروبي ((خاص)) إلى الفضاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وألغيت‭ ‬المحاولة‭ ‬الأولى‭ ‬لإطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬ميورا‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬بسبب‭ ‬الرياح‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬ارتفاعات‭ ‬عالية‭. ‬وفشلت‭ ‬المحاولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬فنية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬عملية‭ ‬الإقلاع‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬واللهب‭ ‬من‭ ‬الصاروخ‭. ‬وتم‭ ‬إغلاق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬والمناطق‭ ‬البحرية‭ ‬والطرق‭ ‬حول‭ ‬موقع‭ ‬الإطلاق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭ ‬قبيل‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭. ‬

وأصبحت‭ ‬جهود‭ ‬أوروبا‭ ‬لتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬لإرسال‭ ‬أقمار‭ ‬صناعية‭ ‬صغيرة‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬محور‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬إخفاق‭ ‬شركة‭ ‬فيرجن‭ ‬أوربت‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬مداري‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬يورا‭-‬1‭ ‬الذي‭ ‬جرت‭ ‬تسميته‭ ‬على‭ ‬اسم‭ ‬سلالة‭ ‬من‭ ‬الثيران‭ ‬المقاتلة‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬مثل‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬طوابق‭ ‬ولديه‭ ‬سعة‭ ‬شحن‭ ‬100‭ ‬كيلوجرام‭. ‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬الصاروخ‭ ‬يحمل‭ ‬حمولة‭ ‬لأغراض‭ ‬الاختبارات‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬انفصالها‭ ‬عنه‭.‬