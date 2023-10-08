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77 قتيلاً على الأقل في الهند بعد فيضان بحيرة جليدية في جبال الهيمالايا

10/8/2023 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬77‭ ‬شخصاً‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬فيضانات‭ ‬اجتاحت‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الهند‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إثر‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬على‭ ‬بحيرة‭ ‬جليدية‭ ‬في‭ ‬الهيملايا،‭ ‬وفقاً‭ ‬لحصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬أوردتها‭ ‬السلطات‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬

وانتشلت‭ ‬السلطات‭ ‬‮«‬29‭ ‬جثة‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سيكيم،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬أنيلراج‭ ‬راي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬كذلك،‭ ‬أفادت‭ ‬شرطة‭ ‬منطقة‭ ‬جالبايغوري‭ ‬عن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬48‭ ‬جثة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬البنغال‭ ‬الغربية‭ ‬المجاورة‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬عادت‭ ‬مستويات‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬نهر‭ ‬تيستا‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها،‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ارتفاعها‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬فيضان‭ ‬البحيرة‭ ‬الجليدية،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مكافحة‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬سيكيم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وجاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬المياه‭ ‬بعدما‭ ‬غمرت‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬بحيرة‭ ‬لوناك‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مرتفع‭ ‬عند‭ ‬قاعدة‭ ‬نهر‭ ‬جليدي‭ ‬في‭ ‬القمم‭ ‬المحيطة‭ ‬بجبل‭ ‬كانغشينجونغا‭ ‬ثالث‭ ‬أعلى‭ ‬جبل‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وتدفّقت‭ ‬المياه‭ ‬باتجاه‭ ‬مجرى‭ ‬النهر،‭ ‬ممّا‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬مياهه‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬الموسمية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إتلاف‭ ‬أحد‭ ‬السدود‭ ‬وجرف‭ ‬منازل‭. ‬

وجرفت‭ ‬المياه‭ ‬جسوراً‭ ‬وطرقاً‭ ‬كما‭ ‬انقطعت‭ ‬خطوط‭ ‬الهاتف،‭ ‬ممّا‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬تعقيد‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭. ‬وتمّ‭ ‬إنقاذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬شخص،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬مخيّمات‭ ‬إغاثة‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الولاية،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬تأجيل‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بالطائرة‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭. ‬

وتضرّر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬المجمل،‭ ‬وفق‭ ‬حكومة‭ ‬ولاية‭ ‬سيكيم‭. ‬وبين‭ ‬القتلى،‭ ‬ثمانية‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الهندي‭ ‬يتمركزون‭ ‬في‭ ‬سيكيم‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬النائية‭ ‬للهند‭ ‬مع‭ ‬النيبال‭ ‬والصين‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الهندية‭ ‬السبت‭ ‬أنّ‭ ‬الفيضانات‭ ‬جرفت‭ ‬‮«‬أسلحة‭ ‬ومتفجّرات‮»‬‭ ‬مخزّنة‭ ‬في‭ ‬معسكرات‭ ‬للجيش‭. ‬

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