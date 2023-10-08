((أسري)) تعلن إطلاقها منصة تخطيط الموارد المؤسساتية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬بالشركة‭ ‬مازن‭ ‬مطر‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬لكافة‭ ‬اعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المشروع‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬تم‭ ‬تثبيت‭ ‬أنظمة‭ ‬حوسبة‭ ‬سحابية‭ ‬جديدة‭ ‬للمشاريع‭ ‬الصناعية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ (‬إنفور‭) ‬للبرمجيات‭ ‬المتعددة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الرقمي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الدوائر‭ ‬والأقسام‭ ‬بما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬افضل‭ ‬الممارسات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الصناعي‭. ‬

‭ ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مساعي‭ ‬الشركة‭ ‬المستمرة‭ ‬لتحسن‭ ‬كفاءة‭ ‬الأنظمة‭ ‬ورقمنة‭ ‬العمليات‭ ‬وتعزيز‭ ‬امن‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترحيل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬إلى‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬وتحسين‭ ‬مرونة‭ ‬العمل‭ ‬والذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬بالنتيجة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬التشغيلي‭ ‬والإنتاجي‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تصحيح‭ ‬التكاليف‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬وتمكين‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الفعالة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ضمان‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬الأداء‭ ‬والعمل‭ ‬بصورة‭ ‬أكثر‭ ‬شفافية‭.‬

وعلق‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬بالشركة‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬الداعمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬ومواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمكانة‭ ‬الشركة‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحراز‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬يواكب‭ ‬التطور‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المهم‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مفصلية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬شركة‭ ‬أسري‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬استقدام‭ ‬أحدث‭ ‬النظم‭ ‬الرقمية‭ ‬السحابية‭ ‬الآمنة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬سير‭ ‬العمليات‭ ‬وأتمتتها‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ذكرت‭ ‬سحر‭ ‬عطائي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬مشروع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للشركة‭: ‬‮«‬تم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬انظمة‭ ‬الموارد‭ ‬المؤسساتية‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬رقمية‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬إجراءات‭ ‬الشركة‭ ‬وعملياتها‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مرونة‭ ‬العمل‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬قطعاً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬أسري‭ ‬كصرح‭ ‬صناعي‭ ‬متخصص‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬ومسهم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬الإقليمي‭ ‬بالمنطقة‮»‬‭. ‬

تعد‭ ‬أسري‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬السباقة‭ ‬في‭ ‬استقدام‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬والآمنة‭ ‬بالمملكة‭ ‬حيث‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬النخبة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬نحو‭ ‬الأنظمة‭ ‬الرقمية‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬أولاً‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تعنى‭ ‬بتحفيز‭ ‬اعتماد‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتقدمة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الرقمية‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬التقني‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬ميادين‭ ‬العمل‭. ‬