مغامرة بطولية على أرض البحرين الآن باللغة العربية أيضاسلسلة شامال تستمر مع ثلاثية ((شامال أوزون))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الثلاثية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬الفنانة‭ ‬والرسامة‭ ‬الموهوبة‭ ‬آنا‭ ‬ثاكراي،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬شامال‮»‬‭. ‬وتحفل‭ ‬الثلاثية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالأحداث‭ ‬التي‭ ‬تأخذ‭ ‬القراء‭ ‬في‭ ‬مغامرة‭ ‬خيالية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وأبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭.‬

وتجمع‭ ‬القصة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الفولكلور‭ ‬الشعبي‭ ‬والأساطير‭ ‬البحرينية‭ ‬القديمة،‭ ‬وتحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وما‭ ‬يفرضه‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬الحياة‭. ‬وتتحدث‭ ‬القصة‭ ‬عن‭ ‬شامال‭ ‬ورفاقه‭ ‬الأوفياء،‭ ‬الصقر‭ ‬والحصان،‭ ‬الذين‭ ‬أيقظتهم‭ ‬شجرة‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬سبات‭ ‬طال‭ ‬أمده‭ ‬في‭ ‬قبور‭ ‬مظلمة،‭ ‬ليكونوا‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الأهبة‭ ‬للإنقاذ‭ ‬عندما‭ ‬يتأزم‭ ‬الوضع،‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأولى‭. ‬والنتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬مغامرة‭ ‬حماسية،‭ ‬تأخذ‭ ‬القراء‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬مشوقة‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬الحاضر‭ ‬وحتى‭ ‬المستقبل‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الثلاثية،‭ ‬قالت‭ ‬آنا،‭ ‬الفنانة‭ ‬القديرة‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬الإبداعية‭ ‬للقصة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النص‭ ‬والرسم‭ ‬والتلوين‭ ‬والإنتاج‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أنجزت‭ ‬‮«‬شامال‭ ‬أوزون‮»‬‭ ‬بكل‭ ‬حب،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬مصدر‭ ‬إلهامي‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الأصيل‭ ‬ومناظرها‭ ‬الطبيعية‭ ‬الساحرة‭ ‬وطقسها‭ ‬المتميز‭ ‬والأساطير‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬يرويها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬البحرينيين‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬السلسلة،‭ ‬يسافر‭ ‬شامال‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لمحاربة‭ ‬أعوان‭ ‬الشر،‭ ‬لكنه‭ ‬ابن‭ ‬البحرين،‭ ‬والجزيرة‭ ‬موطنه‭ ‬وسيعود‭ ‬إليها‭ ‬دائماً‭. ‬لقد‭ ‬تركت‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬أثراً‭ ‬عميقاً‭ ‬في‭ ‬داخلي‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مغامرات‭ ‬شامال‭ ‬وأصدقائه‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬آنا‭: ‬‮«‬في‭ ‬البداية،‭ ‬نُشرت‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأولى‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬شامال‮»‬‭ ‬و«شامال‭ ‬أوزون‮»‬‭ ‬متوافرة‭ ‬الآن‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬أيضاً‭. ‬والجهور‭ ‬المستهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬التي‭ ‬تصور‭ ‬مشاهد‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬متنوع‭ ‬الثقافات‭ ‬والأعمار‭ ‬واللغات‭. ‬ونظراً‭ ‬لتأثر‭ ‬القصة‭ ‬بالروايات‭ ‬المحلية،‭ ‬فقد‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬