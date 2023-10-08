Monday, 09 October 2023 04:37 GMT

مغامرة بطولية على أرض البحرين الآن باللغة العربية أيضاسلسلة شامال تستمر مع ثلاثية ((شامال أوزون))

10/8/2023 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تم‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬إطلاق‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬شامال‭ ‬أوزون‮»‬‭ ‬المكملة‭ ‬لـسلسلة‭ ‬‮«‬مذكرات‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬الملحمية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬كوميك‭ ‬كون‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭.‬

وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الثلاثية،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬الفنانة‭ ‬والرسامة‭ ‬الموهوبة‭ ‬آنا‭ ‬ثاكراي،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬شامال‮»‬‭. ‬وتحفل‭ ‬الثلاثية‭ ‬الجديدة‭ ‬بالأحداث‭ ‬التي‭ ‬تأخذ‭ ‬القراء‭ ‬في‭ ‬مغامرة‭ ‬خيالية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وأبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭.‬

وتجمع‭ ‬القصة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الفولكلور‭ ‬الشعبي‭ ‬والأساطير‭ ‬البحرينية‭ ‬القديمة،‭ ‬وتحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وما‭ ‬يفرضه‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬الحياة‭. ‬وتتحدث‭ ‬القصة‭ ‬عن‭ ‬شامال‭ ‬ورفاقه‭ ‬الأوفياء،‭ ‬الصقر‭ ‬والحصان،‭ ‬الذين‭ ‬أيقظتهم‭ ‬شجرة‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬سبات‭ ‬طال‭ ‬أمده‭ ‬في‭ ‬قبور‭ ‬مظلمة،‭ ‬ليكونوا‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الأهبة‭ ‬للإنقاذ‭ ‬عندما‭ ‬يتأزم‭ ‬الوضع،‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأولى‭. ‬والنتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬مغامرة‭ ‬حماسية،‭ ‬تأخذ‭ ‬القراء‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬مشوقة‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬الحاضر‭ ‬وحتى‭ ‬المستقبل‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الثلاثية،‭ ‬قالت‭ ‬آنا،‭ ‬الفنانة‭ ‬القديرة‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬الإبداعية‭ ‬للقصة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النص‭ ‬والرسم‭ ‬والتلوين‭ ‬والإنتاج‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أنجزت‭ ‬‮«‬شامال‭ ‬أوزون‮»‬‭ ‬بكل‭ ‬حب،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬مصدر‭ ‬إلهامي‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الأصيل‭ ‬ومناظرها‭ ‬الطبيعية‭ ‬الساحرة‭ ‬وطقسها‭ ‬المتميز‭ ‬والأساطير‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬يرويها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬البحرينيين‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬السلسلة،‭ ‬يسافر‭ ‬شامال‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لمحاربة‭ ‬أعوان‭ ‬الشر،‭ ‬لكنه‭ ‬ابن‭ ‬البحرين،‭ ‬والجزيرة‭ ‬موطنه‭ ‬وسيعود‭ ‬إليها‭ ‬دائماً‭. ‬لقد‭ ‬تركت‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬أثراً‭ ‬عميقاً‭ ‬في‭ ‬داخلي‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مغامرات‭ ‬شامال‭ ‬وأصدقائه‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬آنا‭: ‬‮«‬في‭ ‬البداية،‭ ‬نُشرت‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأولى‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬شامال‮»‬‭ ‬و«شامال‭ ‬أوزون‮»‬‭ ‬متوافرة‭ ‬الآن‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬أيضاً‭. ‬والجهور‭ ‬المستهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬التي‭ ‬تصور‭ ‬مشاهد‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬متنوع‭ ‬الثقافات‭ ‬والأعمار‭ ‬واللغات‭. ‬ونظراً‭ ‬لتأثر‭ ‬القصة‭ ‬بالروايات‭ ‬المحلية،‭ ‬فقد‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬

MENAFN08102023000055011008ID1107208674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث