مغامرة بطولية على أرض البحرين الآن باللغة العربية أيضاسلسلة شامال تستمر مع ثلاثية ((شامال أوزون))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تم مساء السبت إطلاق ثلاثية «شامال أوزون» المكملة لـسلسلة «مذكرات شامل» الملحمية، وذلك على هامش فعاليات معرض كوميك كون البحرين 2023.
وبدأ العمل في هذه الثلاثية، وهي من تأليف الفنانة والرسامة الموهوبة آنا ثاكراي، منذ عام 2016 بعد نشر الثلاثية الأولى «سلسلة شامال». وتحفل الثلاثية الجديدة بالأحداث التي تأخذ القراء في مغامرة خيالية ما بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وأبعد من ذلك بكثير.
وتجمع القصة ما بين الفولكلور الشعبي والأساطير البحرينية القديمة، وتحمل في طياتها تحذيرات من تغير المناخ وما يفرضه من تهديدات على جميع أشكال الحياة. وتتحدث القصة عن شامال ورفاقه الأوفياء، الصقر والحصان، الذين أيقظتهم شجرة الحياة من سبات طال أمده في قبور مظلمة، ليكونوا على أتم الأهبة للإنقاذ عندما يتأزم الوضع، مع شخصيات أخرى من الثلاثية الأولى. والنتيجة النهائية مغامرة حماسية، تأخذ القراء في رحلة مشوقة من الماضي إلى الحاضر وحتى المستقبل.
وتعليقاً على إطلاق الثلاثية، قالت آنا، الفنانة القديرة التي تولت جميع الجوانب الإبداعية للقصة بما في ذلك النص والرسم والتلوين والإنتاج: «لقد أنجزت «شامال أوزون» بكل حب، وقد كان مصدر إلهامي في كتابة هذه القصة مملكة البحرين وشعبها الأصيل ومناظرها الطبيعية الساحرة وطقسها المتميز والأساطير القديمة التي يرويها العديد من الأصدقاء البحرينيين. في هذا الجزء من السلسلة، يسافر شامال إلى الإمارات العربية المتحدة لمحاربة أعوان الشر، لكنه ابن البحرين، والجزيرة موطنه وسيعود إليها دائماً. لقد تركت هذه القصة أثراً عميقاً في داخلي ولا شك في أن مغامرات شامال وأصدقائه ستستمر في المستقبل».
وأضافت آنا: «في البداية، نُشرت الثلاثية الأولى باللغة الإنجليزية فقط، ولكن يسعدني أن أعلن أن كلاً من «سلسلة شامال» و«شامال أوزون» متوافرة الآن باللغة العربية أيضاً. والجهور المستهدف من هذه القصة التي تصور مشاهد معروفة في البحرين والإمارات متنوع الثقافات والأعمار واللغات. ونظراً لتأثر القصة بالروايات المحلية، فقد حرصت على أن تكون هذه القصص باللغة العربية كذلك».
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