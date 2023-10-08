((سانت كريستوفر)) تصنف كواحدة من أفضل المدارس الخاصة في العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تم تصنيف مدرسة سانت كريستوفر-البحرين -للسنة الثالثة على التوالي- كواحدة من أفضل المدارس الخاصة في العالم من خلال مؤشر Carfax Education ومؤشر Spear's School Index. وقد حصلت مدرسة سانت كريستوفر على هذا الشرف على مدار العامين الماضيين، لتعود مجددا هذا العام وتكسب مكان المدرسة الوحيدة في البحرين التي حصلت على هذا التصنيف المرموق.
وقال مدير مدرسة سانت كريستوفر الدكتور سايمن واتسن: «نحن فخورون للغاية بإدراج مملكة البحرين على هذه القائمة المرموقة لأفضل المدارس في العالم للسنة الثالثة على التوالي. مدرستنا لا تُصنف بين أفضل المدارس في العالم من حيث التميز الأكاديمي فحسب، بل من أجل رؤيتنا ورسالتنا حيث يتبناهما كل عضو من مجتمعنا. نحن مجتمع مدرسي متنوع يسعى كل يوم نحو (التعليم من أجل إنسانية مشتركة). إنه لشرف عظيم أن يتم الاعتراف بتميزنا على المستوى العالمي عاما بعد عام».
وقد أعلنت مجموعة Carfax Education ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات التعليمية، يوم الخميس الماضي نتائج تقريرها السنوي لمؤشر المدارس، وهو المؤشر العالمي الرائد لأفضل المدارس الخاصة في العالم. حيث يتيح لأولياء الأمور والطلبة امكانية الاطلاع على قائمة أفضل المدارس في العالم لعام 2023 في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا وبقية العالم، بحسب تصنيف إقليمي حيث تم مراجعتها واختيارها من قبل لجنة مكونة من أفضل مستشاري التعليم العالميين.
وبالإضافة إلى المعايير الرسمية، مثل النتائج الأكاديمية والتحضير للالتحاق بالجامعة، يتم اختيار المدارس وفقًا للبيئة الفريدة والسمعة المرموقة محليًا وعالميًا، وكيفية إعداد الطلبة للحياة خارج البيئة الأكاديمية. ويعد المؤشر، الذي قام بجمعه خبراء التعليم، الدليل العالمي المتاح الأكثر شمولاً.
وقالت فيونا ماكنزي، رئيسة قسم التعليم في مؤسسة Carfax Education:: «في عامه الرابع، اكتسب مؤشر المدارس سمعته كمصدر قيم لأولياء الأمور الذين يبحثون عن التعليم الأفضل لأبنائهم، أينما كانوا في العالم، وكذلك لقطاع المدارس الخاصة. تم التنسيق لدليل هذا العام بشكل شامل من قبل خبراء دوليين، مع الاعتراف لكل مدرسة ببصمتها الخاصة في التعليم، بما في ذلك الجانب الأكاديمي والمرافق والتحضير للالتحاق بالجامعة والبيئة الفريدة وكيفية إعداد الطلبة للحياة خارج البيئة الأكاديمية. ولا يزال الطلب على المدارس الممتازة مرتفعًا ويشهد منافسة شرسة، حيث يسعى أولياء الأمور جاهدين لضمان حصول أبنائهم على تأسيس أقوى من أجل إعدادهم لحياة مليئة بالنجاحات».
MENAFN08102023000055011008ID1107208673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.