((سانت كريستوفر)) تصنف كواحدة من أفضل المدارس الخاصة في العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬سانت‭ ‬كريستوفر‭ ‬الدكتور‭ ‬سايمن‭ ‬واتسن‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بإدراج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬المرموقة‭ ‬لأفضل‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للسنة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬مدرستنا‭ ‬لا‭ ‬تُصنف‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رؤيتنا‭ ‬ورسالتنا‭ ‬حيث‭ ‬يتبناهما‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬مجتمعنا‭. ‬نحن‭ ‬مجتمع‭ ‬مدرسي‭ ‬متنوع‭ ‬يسعى‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬نحو‭ (‬التعليم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنسانية‭ ‬مشتركة‭). ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬عظيم‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بتميزنا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة Carfax Education ، ‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستشارات‭ ‬التعليمية،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬نتائج‭ ‬تقريرها‭ ‬السنوي‭ ‬لمؤشر‭ ‬المدارس،‭ ‬وهو‭ ‬المؤشر‭ ‬العالمي‭ ‬الرائد‭ ‬لأفضل‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والطلبة‭ ‬امكانية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وبقية‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬إقليمي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مراجعتها‭ ‬واختيارها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬مستشاري‭ ‬التعليم‭ ‬العالميين‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعايير‭ ‬الرسمية،‭ ‬مثل‭ ‬النتائج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتحضير‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالجامعة،‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬المدارس‭ ‬وفقًا‭ ‬للبيئة‭ ‬الفريدة‭ ‬والسمعة‭ ‬المرموقة‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا،‭ ‬وكيفية‭ ‬إعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬للحياة‭ ‬خارج‭ ‬البيئة‭ ‬الأكاديمية‭. ‬ويعد‭ ‬المؤشر،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بجمعه‭ ‬خبراء‭ ‬التعليم،‭ ‬الدليل‭ ‬العالمي‭ ‬المتاح‭ ‬الأكثر‭ ‬شمولاً‭.‬

وقالت‭ ‬فيونا‭ ‬ماكنزي،‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مؤسسة Carfax Education:: ‭ ‬‮«‬في‭ ‬عامه‭ ‬الرابع،‭ ‬اكتسب‭ ‬مؤشر‭ ‬المدارس‭ ‬سمعته‭ ‬كمصدر‭ ‬قيم‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬التعليم‭ ‬الأفضل‭ ‬لأبنائهم،‭ ‬أينما‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وكذلك‭ ‬لقطاع‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭. ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬لدليل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين،‭ ‬مع‭ ‬الاعتراف‭ ‬لكل‭ ‬مدرسة‭ ‬ببصمتها‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجانب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمرافق‭ ‬والتحضير‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالجامعة‭ ‬والبيئة‭ ‬الفريدة‭ ‬وكيفية‭ ‬إعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬للحياة‭ ‬خارج‭ ‬البيئة‭ ‬الأكاديمية‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬الممتازة‭ ‬مرتفعًا‭ ‬ويشهد‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬جاهدين‭ ‬لضمان‭ ‬حصول‭ ‬أبنائهم‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعدادهم‭ ‬لحياة‭ ‬مليئة‭ ‬بالنجاحات‮»‬‭.‬