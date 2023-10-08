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استاد لوسيل يحتضن المباراتين الافتتاحية والنهائية للبطولة الآسيوية

10/8/2023 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬جولة‭ ‬لوفد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬الذي‭ ‬يحتضن‭ ‬المباراتين‭ ‬الافتتاحية‭ ‬والنهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وتحتضن‭ ‬قطر‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬والعاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬ملاعب‭ ‬منها‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭.‬

ويحظى‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬بمكانة‭ ‬هائلة‭ ‬بعد‭ ‬التجربة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والمثيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬عبر‭ ‬استضافة‭ ‬عدة‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬2022‭ ‬وأبرزها‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بتتويج‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بلقب‭ ‬المونديال‭.‬

وخلال‭ ‬جولة‭ ‬وفد‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬قال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الفيحاني،‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المنشآت‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭: ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬كانت‭ ‬التجربة‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية،‭ ‬وهذه‭ ‬المنشأة‭ ‬تحظى‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭.‬‮«‬

وعن‭ ‬سبب‭ ‬اختيار‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬لاستضافة‭ ‬مباراتي‭ ‬الافتتاح‭ ‬والختام،‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬الاستاد‭ ‬يتسع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬ويحظى‭ ‬بتقنية‭ ‬تبريد‭ ‬مميزة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أجنحة‭ ‬الضيافة‭ ‬وبه‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬اللازمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬منطقة‭ ‬لوسيل‭ ‬نفسها‭ ‬منطقة‭ ‬حديثة‭ ‬وتتمتع‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬سواء‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬تخدم‭ ‬الجمهور‭ ‬وتخدم‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية‭ ‬المميزة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬درب‭ ‬لوسيل‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تقصدها‭ ‬الجماهير‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وكان‭ ‬يستخدم‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والاحتفالات،‭ ‬فالمنطقة‭ ‬بها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬المتميزة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬لوسيل‭ ‬ملعبا‭ ‬مميزا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمونديال‭ ‬2022‭ ‬بالطبع‭ ‬كانت‭ ‬مثيرة،‭ ‬وشكلت‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬انطباع‭ ‬الجماهير‭ ‬سواء‭ ‬الحاضرين‭ ‬أو‭ ‬المتفرجين‭ ‬عبر‭ ‬الشاشات‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬مستقبل‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل،‭ ‬قال‭ ‬الفيحاني‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬جودة‭ ‬الاستضافة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مثيرة‭ ‬وفريدة‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬إمتاع‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬وكذلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬قد‭ ‬أعلنا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬إقامة‭ ‬مباراتي‭ ‬افتتاح‭ ‬وختام‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬ليصل‭ ‬عدد‭ ‬الملاعب‭ ‬المستضيفة‭ ‬لمباريات‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬استادات‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬ملاعب‭ ‬مونديالية‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬البيت‭ ‬والجنوب‭ ‬والثمامة‭ ‬وأحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬والمدينة‭ ‬التعليمية‭ ‬وخليفة‭ ‬الدولي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ملعبي‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭.‬

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