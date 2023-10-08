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الهلال يتصدر ((جولة الترشح للمونديال)) والشباك عاندت رونالدو!

10/8/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تأكيدات‭ ‬نجومه‭ ‬ومدربيه‭ ‬دعمهم‭ ‬ترشح‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬ضرب‭ ‬أكثر‭ ‬الدوريات‭ ‬العربية‭ ‬إنفاقاً‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬موعدًا‭ ‬جديدًا‭ ‬مع‭ ‬هلال‭ ‬استعاد‭ ‬صدارة‭ ‬لم‭ ‬يخسرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬استحق‭ ‬عن‭ ‬جدارة،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬تسع‭ ‬مراحل،‭ ‬لقب‭ ‬الحصان‭ ‬الأسود‭.‬

وعشية‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬بدا‭ ‬لافتاً‭ ‬تسلل‭ ‬‮«‬سكري‭ ‬القصيم‮»‬‭ ‬لمشهد‭ ‬المقدمة‭ ‬المدجج‭ ‬بالأسماء‭ ‬الكبيرة،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬‮«‬نصر‭ ‬رونالدو‮»‬،‭ ‬و«اتحاد‭ ‬بنزيمة‮»‬‭ ‬و«أهلي‭ ‬فيرمينيو‮»‬‭.‬

مستلهمًا‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬الرأس‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬المباراة،‭ ‬ومصرًّا‭ ‬على‭ ‬متابعتها‭ ‬رغم‭ ‬النزيف‭ ‬الحاد،‭ ‬تصدر‭ ‬العاجي‭ ‬فرانك‭ ‬كيسييه‭ ‬المشهد،‭ ‬بعدما‭ ‬كافأته‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬ونصّبته‭ ‬صانعاً‭ ‬لفوز‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬عروس‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬الذي‭ ‬أوفى‭ ‬بوعوده‭ ‬جماهيريًا‭ ‬بحضور‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ55‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬ضاقت‭ ‬بهم‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الجوهرة‭ ‬المشعة‮»‬‭.‬

واصفاً‭ ‬المباراة‭ ‬بـ«المجنونة‮»‬،‭ ‬يقول‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬الراقي‮»‬‭ ‬الألماني‭ ‬ماتياس‭ ‬ياسله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العقلية‭ ‬القتالية‭ ‬انتصرت‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬تألق‭ ‬كيسييه‭ ‬الذي‭ ‬تجلى‭ ‬باقتناصه‭ ‬هدفا‭ ‬يساريًا‭ ‬جميلاً،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليترجم‭ ‬إلى‭ ‬نقاط‭ ‬ثلاث‭ ‬لولا‭ ‬براعة‭ ‬الحارس‭ ‬السنغالي‭ ‬إدوار‭ ‬مندي‭ ‬الذي‭ ‬ارتدى‭ ‬قفاز‭ ‬الإجادة،‭ ‬معوضًا‭ ‬الاخفاقات‭ ‬الماضية‭ ‬ومغلقًا‭ ‬شباكه‭ ‬المشرعة،‭ ‬عبر‭ ‬تصديه‭ ‬لتسديدات‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ورفاقه‭ ‬الذين‭ ‬وصلت‭ ‬نسبة‭ ‬استحواذهم‭ ‬إلى‭ ‬62 ‭%‬ ‭.‬

يعترف‭ ‬مندي‭ ‬بأن‭ ‬مستواه‭ ‬كان‭ ‬سيئًا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬خارج‭ ‬جدة‭: ‬‮«‬استقبلت‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الصورة‭ ‬اليوم،‭ ‬وحافظت‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكي‭ ‬وحصدنا‭ ‬الفوز،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الأهم،‭ ‬لذلك‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬لي‮»‬‭.‬

يتابع‭: ‬‮«‬حققنا‭ ‬انتصارًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬الدربي،‭ ‬ومازلنا‭ ‬نتطور‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬البرازيلي‭ ‬للاتحاد‭ ‬مارسيلو‭ ‬غروهي‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬يحالف‭ ‬فريقه‭: ‬‮«‬الأهلي‭ ‬كان‭ ‬موفقًا‭ ‬بالهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مازال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬لفريقه‭ ‬كي‭ ‬يقدمه‭.‬

وكان‭ ‬غروهي‭ ‬متماهيًا‭ ‬مع‭ ‬كلام‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيرتو‭ ‬سانتو‭ ‬الذي‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬العميد‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭: ‬‮«‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬ولم‭ ‬نستغلها،‭ ‬وعلينا‭ ‬صياغة‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬للعودة‭ ‬مجددًا‮»‬‭.‬

‭ ‬بـ«نتيجة‭ ‬مؤسفة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬وصفها‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو،‭ ‬أخفق‭ ‬مواطنه‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬سابع‭ ‬متوال،‭ ‬بعدما‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬تعادل‭ ‬بطعم‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬أبها‭ ‬الذي‭ ‬أذاق‭ ‬العالمي‭ ‬الكأس‭ ‬المُرّ‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬شرب‭ ‬منها‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬موسمي‭ ‬2008‭/‬2009،‭ ‬و2020‭/‬2021،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬النصر‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭.‬

على‭ ‬وقع‭ ‬تجديد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬نجمه‭ ‬سلطان‭ ‬الغنام‭ ‬حتى‭ ‬2028،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استغلاله‭ ‬لعاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬ومباغتة‭ ‬خصمه‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر،‭ ‬هو‭ ‬الأسرع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عبر‭ ‬البرتغالي‭ ‬أوتافيو‭ ‬مونتيرو،‭ ‬وتعزيزه‭ ‬التقدم‭ ‬بهدف‭ ‬آخر‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬تاليسكا،‭ ‬فشل‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬برّ‭ ‬الفوز‭ ‬الآمن،‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬رونالدو،‭ ‬متصدر‭ ‬الهدافين،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬نادر،‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬أبها،‭ ‬فاسحًا‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الهداف‭ ‬الكامروني‭ ‬كارل‭ ‬توكي‭ ‬إيكامبي‭ ‬لاقتناص‭ ‬التعادل‭.‬

لكن‭ ‬التعادل،‭ ‬بحسب‭ ‬كاسترو،‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يعيق‭ ‬شغفنا‭ ‬في‭ ‬المواصلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬بدأنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬فقدنا‭ ‬التوازن،‭ ‬والخصم‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬للتعديل‭ ‬واستطاع‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

النقطة‭ ‬الوحيدة‭ ‬كانت‭ ‬كافية‭ ‬لـ«أبها‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنجمه‭ ‬التونسي‭ ‬سعد‭ ‬بقير‭ ‬‮«‬بحكم‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬مررنا‭ ‬بها،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬التعادل‭ ‬سيزيدنا‭ ‬ثقة،‭ ‬وشخصية‭ ‬الفريق‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬كبير‭ ‬كالنصر‭ ‬رغم‭ ‬تلقينا‭ ‬لهدف‭ ‬مبكر‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬غياب‭ ‬نجم‭ ‬نيمار،‭ ‬المُجاز‭ ‬للاحتفال‭ ‬بمولودته‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬لم‭ ‬يسمح‭ ‬الهلال‭ ‬لملاحقه‭ ‬التعاون‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لفوز‭ ‬ثلاثي‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬الأخدود،‭ ‬استعاد‭ ‬معه‭ ‬القيادة‭.‬

أكرم‭ ‬الزعيم‭ ‬وفادة‭ ‬جماهيره‭ ‬الكثيفة‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬نجران،‭ ‬فنجح‭ ‬في‭ ‬زرع‭ ‬الطمأنينة‭ ‬في‭ ‬قلوبها‭ ‬مبكراً‭ ‬بعدما‭ ‬فك‭ ‬البرازيلي‭ ‬ميشال‭ ‬دلغادو‭ ‬صيامًا‭ ‬دام‭ ‬500‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الموج‭ ‬الأزرق‭ ‬لاجتياح‭ ‬دفاعات‭ ‬المضيف‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تقو‭ ‬على‭ ‬الصمود،‭ ‬مشرعة‭ ‬شباكها‭ ‬لثلاثية‭ ‬أبقت‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخطرة‭.‬

قال‭ ‬دلغادو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهلال‭ ‬يحتلّ‭ ‬المكان‭ ‬الطبيعي‭ ‬والمستحق‭ ‬في‭ ‬الصدارة‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬وصف‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬الانتصار‭ ‬بـ«المهم‭ ‬خارج‭ ‬ملعبنا‮»‬،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬لعب‭ ‬بانضباط‭ ‬عال‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للأخدود‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬مدرب‭ ‬فلامينغو‭ ‬البرزايلي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬سعيدًا‭ ‬بسبب‭ ‬عودة‭ ‬الجماهير‭ ‬إلى‭ ‬الهتاف‭ ‬باسمه‭ ‬مجددًا،‭ ‬تخوّف‭ ‬مما‭ ‬وصفها‭ ‬بـ«مرحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬لانضمام‭ ‬18‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬فريقنا‭ ‬إلى‭ ‬منتخباتهم‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬لفت‭ ‬جيزوس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬علاقته‭ ‬بلاعبيه‭ ‬استثنائية‭ ‬واحترافية،‭ ‬وأن‭ ‬أغلب‭ ‬العناصر‭ ‬‮«‬دوليون‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعبوا‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد،‭ ‬أكد‭ ‬دلغادو‭ ‬أنه‭ ‬لاعب‭ ‬محترف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يهم‭ ‬سواء‭ ‬لعبت‭ ‬كأساسي‭ ‬أو‭ ‬كبديل،‭ ‬سأحاول‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديّ‭ ‬بأي‭ ‬وقت‭ ‬لهذا‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬أعطاني‭ ‬الكثير‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬عناوين‭ ‬استهلالية‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬مطابقة‭ ‬لخلاصتها‭ ‬التي‭ ‬أفرزت‭ ‬صدارة،‭ ‬كانت‭ ‬مطلوبة‭ ‬للهلال‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬نافذة‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مع‭ ‬يقين‭ ‬مدربه‭ ‬جيزوس‭ ‬بضرورة‭ ‬عدم‭ ‬الاستهانة‭ ‬بملاحقه‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬انفرد‭ ‬وحيدًا‭ ‬بوصافة‭ ‬الترتيب،‭ ‬معززًا‭ ‬رصيده‭ ‬بـ22‭ ‬نقطة‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات،‭ ‬اكتسح‭ ‬في‭ ‬آخرها‭ ‬الطائي‭ ‬بثلاثية‭ ‬بيضاء‭.‬

تألق‭ ‬لخص‭ ‬أسبابه‭ ‬المدرب‭ ‬المجتهد‭ ‬البرازيلي‭ ‬بيركليس‭ ‬شاموسكا‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬النتائج‭ ‬تبدأ‭ ‬أولًا‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬يعطينا‭ ‬الدعم،‭ ‬وثانيًا‭ ‬أننا‭ ‬استمررنا‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وثالثا‭ ‬يأتي‭ ‬دورنا‭ ‬كجهاز‭ ‬فني‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬كان‭ ‬‮«‬سكري‭ ‬القصيم‮»‬،‭ ‬يمضي‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬مكانه‭ ‬بين‭ ‬الأربعة‭ ‬الكبار،‭ ‬كان‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الانجليزي‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد،‭ ‬يعاني‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أمام‭ ‬الفتح‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

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