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حضور قوي لرياضيي غرب آسيا في هانغتشوالبحرين تتفوق في ألعاب القوى والإمارات في الجوجيتسو

10/8/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضور‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬اليوم‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬شرق‭ ‬الصين،‭ ‬كان‭ ‬لافتا‭ ‬وموزعا‭ ‬على‭ ‬اختصاصات‭ ‬معينة‭ ‬حققت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ميداليات‭ ‬مهمة،‭ ‬يمكن‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬‮

توزع‭ ‬التألق‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬رياضات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬والرماية‭ ‬والفروسية‭ ‬والجوجيتسو‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬وكرة‭ ‬السلة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الرياضات‭ ‬الفردية‭ ‬الاخرى‭ ‬كالكاراتيه‭ ‬والجودو‭ ‬ورفع‭ ‬الاثقال‭. ‬

حلت‭ ‬البحرين‭ ‬أولى‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وتاسعة‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لجدول‭ ‬الميداليات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصدت‭ ‬20‭ ‬ميدالية،‭ ‬بواقع‭ ‬12‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬فضيات‭ ‬و5‭ ‬برونزيات‭.‬‮

وأكدت‭ ‬البحرين‭ ‬تخصصها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬أهدتها‭ ‬معظم‭ ‬ميدالياتها،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المسافات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والطويلة،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لمنتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬للرجال‭ ‬بصمة‭ ‬خاصة‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المحطة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬القطري،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭.‬‮

حلت‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عربيا‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬ميدالية،‭ ‬5‭ ‬ذهبيات‭ ‬و6‭ ‬فضيات‭ ‬و3‭ ‬برونزيات،‭ ‬وأكدت‭ ‬تفوقها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬للرجال‭ ‬بعد‭ ‬إحراز‭ ‬منتخبها‭ ‬لقبه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬كما‭ ‬كرر‭ ‬منتخب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬عبر‭ ‬نجميه‭ ‬شريف‭ ‬يونس‭ ‬وأحمد‭ ‬تيجان‭ ‬إنجازه‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بالذهبية‭.‬‮

وسجلت‭ ‬قطر‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬أبرزها‭ ‬إحراز‭ ‬البطل‭ ‬الاولمبي‭ ‬والعالمي‭ ‬معتز‭ ‬برشم‭ ‬ذهبية‭ ‬مسابقة‭ ‬الوثب‭ ‬العالي‭ ‬للنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذهبيتي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬سامبا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬م‭ ‬حواجز‭ ‬ومحمد‭ ‬القرني‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬1500‭ ‬م،‭ ‬وفضية‭ ‬فريق‭ ‬التتابع‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬400‭ ‬م‭.‬‮

تألق‭ ‬إماراتي‭ ‬في‭ ‬الجوجيتسو‮

شهدت‭ ‬الدورة‭ ‬تألقا‭ ‬إماراتيا‭ ‬لافتا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬حصة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الاماراتية‭ ‬البالغة‭ ‬20‭ ‬ميدالية،‭ ‬بواقع‭ ‬5‭ ‬ذهبيات‭ ‬و5‭ ‬فضيات‭ ‬و10‭ ‬برونزيات‭.‬‮

تميز‭ ‬رياضيو‭ ‬الامارات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬بالاعوام‭ ‬الاخيرة،‭ ‬وأحرزوا‭ ‬ألقابا‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬وكان‭ ‬تألقهم‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬متوقعا‭ ‬فحصدوا‭ ‬فيها‭ ‬أربع‭ ‬ذهبيات‭ ‬وثلاث‭ ‬فضيات‭ ‬وبرونزيتين‭.‬‮

كما‭ ‬نال‭ ‬الدراج‭ ‬الاماراتي‭ ‬أحمد‭ ‬منصوري‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بالألعاب‭ ‬الاسيوية،‭ ‬بإحرازه‭ ‬برونزية‭ ‬سباق‭ ‬الامونيوم‭.‬‮


‬فرسان‭ ‬السعودية‭ ‬يقفزون‭ ‬عاليا‮

قفز‭ ‬فرسان‭ ‬السعودية‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الفروسية،‭ ‬فحصدوا‭ ‬ذهبيتين‭ ‬غاليتين‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والفرق‭.‬‮

جاءت‭ ‬ذهبية‭ ‬الفردي‭ ‬عبر‭ ‬الفارس‭ ‬عبدالله‭ ‬الشربتلي،‭ ‬أمام‭ ‬الاماراتيين‭ ‬عمر‭ ‬الجنيبي‭ ‬وعبدالله‭ ‬المري‭ ‬صاحبي‭ ‬الفضية‭ ‬والبرونزية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬‮

كما‭ ‬ساهم‮
‬الشربتلي‭ ‬بإحراز‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬ذهبية‭ ‬الفرق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زملائه‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الراجحي‭ ‬ورمزي‭ ‬الدهامي‭ ‬ومشاري‭ ‬الحربي‭.‬‮

وهي‭ ‬الذهبية‭ ‬الثانية‭ ‬للشربتلي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬ضمن‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬إينشيون‭ ‬بكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وتوج‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬الدوحة‭ ‬2006‭ ‬وإينشيون‭ ‬2014‭ ‬وجاكرتا‭ ‬2018‭.‬‮

المشاركة‭ ‬السعودية‭ ‬شهدت‭ ‬ذهبيتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬عبر‭ ‬يوسف‭ ‬مسرحي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬م‭ ‬وسعيد‭ ‬غزواني‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬800م‭.‬‮

وحصدت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬10‭ ‬ميداليات،‭ ‬4‭ ‬ذهبيات‭ ‬وفضيتان‭ ‬و4‭ ‬برونزيات‭.‬‮

الرشيدي‭ ‬يرمي‭ ‬ذهبا‮

كانت‭ ‬رميات‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬طرقي‭ ‬الرشيدي‭ ‬ذهبية،‭ ‬مع‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬أيضا،‭ ‬ليؤكد‭ ‬تميز‭ ‬الكويتيين‭ ‬في‭ ‬الرماية‭ ‬آسيويا‭ ‬وعالميا‭ ‬وأولمبيا‭.‬‮

وحصد‭ ‬الرشيدي‭ ‬ذهبية‭ ‬مسابقة‭ ‬السكيت‭ ‬للفردي،‭ ‬مسجلا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية‭ ‬60‭ ‬طبقا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬60‭.‬‮

كما‭ ‬أحرز‭ ‬فضية‭ ‬الفرق‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬السكيت‭ ‬مع‭ ‬زميلته‭ ‬إيمان‭ ‬الشماع‭.‬‮

ونال‭ ‬فرق‭ ‬الكويت‭ ‬للتراب‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬خالد‭ ‬المضف‭ ‬وطلال‭ ‬الرشيدي‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الفيحان‭ ‬ميدالية‭ ‬فضية‭ ‬برصيد‭ ‬359‭ ‬طيفا،‮
‬بفارق‭ ‬طبقين‭ ‬فقط‭ ‬خلف‭ ‬الفريق‭ ‬الهندي‭ ‬المتوج‭ ‬بالذهبية‭.‬‮

وتوج‭ ‬العداء‭ ‬الكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬اليوحة‭ ‬بذهبية‭ ‬سباق‭ ‬110‭ ‬م‭ ‬حواجز،‭ ‬كما‭ ‬عاد‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬للرجال‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬آسياد‭ ‬2006‭ ‬بإحراز‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬‮

وأنهت‭ ‬الكويت‭ ‬مشاركتها‭ ‬بـ‭ ‬11‭ ‬ميدالية،‭ ‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬و4‭ ‬فضيات‭ ‬و4‭ ‬برونزيات‭.‬‮
‬‭ ‬وجمع‭ ‬الاردن‭ ‬9‭ ‬ميداليات،‭ ‬بواقع‭ ‬5‭ ‬فضيات‭ ‬و4‭ ‬برونزيات،‭ ‬وحملت‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬للرجال‭ ‬نكهة‭ ‬خاصة،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬عروض‭ ‬قوية‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الفلبيني‭ ‬ويكتفي‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭.‬‮

ونالت‭ ‬عمان‭ ‬فضية‭ ‬وبرونزية،‭ ‬وحصل‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬برونزيات،‭ ‬مقابل‭ ‬برونزية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وفلسطين‭ ‬وسوريا‭.‬


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