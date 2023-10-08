حضور قوي لرياضيي غرب آسيا في هانغتشوالبحرين تتفوق في ألعاب القوى والإمارات في الجوجيتسو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضور دول غرب آسيا في دورة الألعاب الآسيوية، التي اختتمت اليوم الاحد في هانغتشو شرق الصين، كان لافتا وموزعا على اختصاصات معينة حققت من خلالها ميداليات مهمة، يمكن البناء عليها قبل أشهر من الالعاب الاولمبية في باريس.
توزع التألق العربي لدول غرب آسيا في هذه الدورة على رياضات ألعاب القوى والرماية والفروسية والجوجيتسو وكرة اليد والكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة، فضلا عن العديد من الميداليات في بعض الرياضات الفردية الاخرى كالكاراتيه والجودو ورفع الاثقال.
حلت البحرين أولى بين الدول العربية، وتاسعة في الترتيب العام لجدول الميداليات، بعد أن حصدت 20 ميدالية، بواقع 12 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات.
وأكدت البحرين تخصصها في منافسات ألعاب القوى التي أهدتها معظم ميدالياتها، خصوصا في المسافات المتوسطة والطويلة، كما كان لمنتخب كرة اليد للرجال بصمة خاصة حيث وصل إلى المحطة الأخيرة قبل أن يخسر أمام نظيره القطري، كما حصل في آسياد جاكرتا 2018.
حلت قطر في المركز الثاني عربيا برصيد 14 ميدالية، 5 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، وأكدت تفوقها في منافسات كرة اليد للرجال بعد إحراز منتخبها لقبه الثالث على التوالي في الألعاب الآسيوية، كما كرر منتخب الكرة الطائرة الشاطئية عبر نجميه شريف يونس وأحمد تيجان إنجازه بالاحتفاظ بالذهبية.
وسجلت قطر نتائج جيدة أيضا في منافسات ألعاب القوى أبرزها إحراز البطل الاولمبي والعالمي معتز برشم ذهبية مسابقة الوثب العالي للنسخة الثالثة على التوالي، فضلا عن ذهبيتي عبد الرحمن سامبا في سباق 400 م حواجز ومحمد القرني في سباق 1500 م، وفضية فريق التتابع 4 مرات 400 م.
تألق إماراتي في الجوجيتسو
شهدت الدورة تألقا إماراتيا لافتا في منافسات الجوجيتسو التي كان لها حصة كبيرة من الميداليات الاماراتية البالغة 20 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات.
تميز رياضيو الامارات في رياضة الجوجيتسو بالاعوام الاخيرة، وأحرزوا ألقابا كثيرة في بطولة العالم، وكان تألقهم في هانغتشو متوقعا فحصدوا فيها أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين.
كما نال الدراج الاماراتي أحمد منصوري أول ميدالية لبلاده في منافسات الدراجات الهوائية بالألعاب الاسيوية، بإحرازه برونزية سباق الامونيوم.
فرسان السعودية يقفزون عاليا
قفز فرسان السعودية عاليا في منافسات قفز الحواجز ضمن مسابقة الفروسية، فحصدوا ذهبيتين غاليتين في الفردي والفرق.
جاءت ذهبية الفردي عبر الفارس عبدالله الشربتلي، أمام الاماراتيين عمر الجنيبي وعبدالله المري صاحبي الفضية والبرونزية على التوالي.
كما ساهم
الشربتلي بإحراز الفريق السعودي ذهبية الفرق، إلى جانب زملائه عبد الرحمن الراجحي ورمزي الدهامي ومشاري الحربي.
وهي الذهبية الثانية للشربتلي في منافسات الفردي ضمن الألعاب الآسيوية بعد نسخة إينشيون بكوريا الجنوبية عام 2014، وتوج مع الفريق السعودي أيضا في آسياد الدوحة 2006 وإينشيون 2014 وجاكرتا 2018.
المشاركة السعودية شهدت ذهبيتين أخريين في ألعاب القوى، عبر يوسف مسرحي في سباق 400 م وسعيد غزواني في سباق 800م.
وحصدت السعودية في الدورة الحالية 10 ميداليات، 4 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات.
الرشيدي يرمي ذهبا
كانت رميات الكويتي عبدالله طرقي الرشيدي ذهبية، مع رقم قياسي أيضا، ليؤكد تميز الكويتيين في الرماية آسيويا وعالميا وأولمبيا.
وحصد الرشيدي ذهبية مسابقة السكيت للفردي، مسجلا في الجولة النهائية 60 طبقا من أصل 60.
كما أحرز فضية الفرق المختلطة في السكيت مع زميلته إيمان الشماع.
ونال فرق الكويت للتراب المؤلف من خالد المضف وطلال الرشيدي وعبد الرحمن الفيحان ميدالية فضية برصيد 359 طيفا،
بفارق طبقين فقط خلف الفريق الهندي المتوج بالذهبية.
وتوج العداء الكويتي يعقوب اليوحة بذهبية سباق 110 م حواجز، كما عاد منتخب كرة اليد للرجال إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ آسياد 2006 بإحراز الميدالية البرونزية.
وأنهت الكويت مشاركتها بـ 11 ميدالية، 3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.
وجمع الاردن 9 ميداليات، بواقع 5 فضيات و4 برونزيات، وحملت مشاركة منتخب كرة السلة للرجال نكهة خاصة، حيث وصل إلى المباراة النهائية بعد عروض قوية حقق خلالها خمسة انتصارات، قبل أن يخسر أمام نظيره الفلبيني ويكتفي بالميدالية الفضية.
ونالت عمان فضية وبرونزية، وحصل العراق على 3 برونزيات، مقابل برونزية لكل من لبنان وفلسطين وسوريا.
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