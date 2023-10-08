ريمونتادا رفاعية.. وسباعية تاريخية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

التصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





قلب‭ ‬الرفاع‭ ‬تأخره‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬واحتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭. ‬ورفع‭ ‬الرفاع‭ ‬رصيده‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الثمين‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

أحرز‭ ‬ثلاثية‭ ‬الرفاع‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ (‬48‭ ‬و86‭) ‬وعلي‭ ‬حرم‭ (‬65‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬المحرق‭ ‬ناصر‭ ‬محمدوه‭ (‬17‭) ‬وطلال‭ ‬القروي‭ (‬26‭).‬





تاريخية‭.. ‬للخالدية

وفي‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعرادي‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬ارتكب‭ ‬الخالدية‭ ‬مجزرة‭ ‬كروية‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬بسبعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬ليرتقي‭ ‬للصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

أحرز‭ ‬السباعية‭ ‬التاريخية‭ ‬لبطل‭ ‬الدوري‭ ‬دومينيك‭ (‬21و30و45‭) ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬46و50‭) ‬وأحمد‭ ‬بوغمار‭ (‬26‭) ‬وإسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ (‬76‭). ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬الأهلي‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ (‬71‭).‬