ريمونتادا رفاعية.. وسباعية تاريخية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التصوير: محمد سرحان
قلب الرفاع تأخره من أمام المحرق في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين في ختام الجولة الثالثة بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، واحتضنها ملعب مدينة خليفة الرياضية. ورفع الرفاع رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 7 نقاط بينما بقي المحرق على رصيده السابق 4 نقاط.
أحرز ثلاثية الرفاع كميل الأسود (48 و86) وعلي حرم (65)، بينما أحرز هدفي المحرق ناصر محمدوه (17) وطلال القروي (26).
تاريخية.. للخالدية
وفي المواجهة الثانية التي أقيمت على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعرادي بنادي المحرق، ارتكب الخالدية مجزرة كروية أمام الأهلي بالفوز عليه بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، ليرتقي للصدارة برصيد 7 نقاط، بينما بقي الأهلي على 3 نقاط.
أحرز السباعية التاريخية لبطل الدوري دومينيك (21و30و45) ومهدي عبدالجبار (46و50) وأحمد بوغمار (26) وإسماعيل عبداللطيف (76). بينما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق عبدالله الحشاش (71).
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