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حاملة طائرات تتحرك.. مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل

10/8/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العربية‭ ‬نت‭: ‬قرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬إضافي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬إثر‭ ‬هجمات‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬أمر‭ ‬بدعم‭ ‬إضافي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬لحماس‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬وجه‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬بتحريك‭ ‬مجموعة‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الهجومية‭ ‬جيرالد‭ ‬آر‭. ‬فورد‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

في‭ ‬الأثناء‭ ‬أفادت‭ ‬شبكة‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬بأن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬قالا‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬يخطط‭ ‬لتحريك‭ ‬سفن‭ ‬بحرية‭ ‬وطائرات‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإظهار‭ ‬الدعم‭ ‬لها‭.‬

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬رفيع‭ ‬قد‭ ‬أشار‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬محادثات‭ ‬جارية‭ ‬بشأن‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭.‬

جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬أطلع‭ ‬فريق‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬الرئيس‭ (‬جو‭ ‬بايدن‭) ‬ونائبة‭ ‬الرئيس،‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬وأوعز‭ ‬الرئيس‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدة‭ ‬إضافية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬وفق‭ ‬تعبير‭ ‬بيان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تقديمها‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬أفاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬بأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تدرس‭ ‬طلبات‭ ‬إسرائيل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬إضافية،‭ ‬وتعتزم‭ ‬إعلانها‭ ‬اليوم‭.‬

في‭ ‬السياق،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬عديدا‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬قتلوا‭.. ‬وتقارير‭ ‬عن‭ ‬أمريكيين‭ ‬مفقودين،‭ ‬ونحن‭ ‬نتحقق‭ ‬منهم‮»‬‭.‬

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