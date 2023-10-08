حاملة طائرات تتحرك.. مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) العربية نت: قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
جاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن «الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم غير المسبوق لحماس».
من جهته، وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية جيرالد آر. فورد إلى شرق البحر المتوسط.
في الأثناء أفادت شبكة إن بي سي بأن مسؤولين أمريكيين قالا إن الجيش الأمريكي يخطط لتحريك سفن بحرية وطائرات عسكرية قرب إسرائيل لإظهار الدعم لها.
وكان مسؤول أمريكي رفيع قد أشار السبت إلى محادثات جارية بشأن تقديم مساعدة عسكرية أمريكية.
جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس: «أطلع فريق الأمن القومي، الرئيس (جو بايدن) ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، على الوضع في إسرائيل صباح اليوم، وأوعز الرئيس بتقديم مساعدة إضافية لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق من قبل حماس». وفق تعبير بيان البيت الأبيض.
ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل المساعدات التي سيتم تقديمها.
وفي وقت سابق من أمس، أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تدرس طلبات إسرائيل للحصول على مساعدة عسكرية إضافية، وتعتزم إعلانها اليوم.
في السياق، أشار إلى وجود «تقارير تفيد بأن عديدا من الأمريكيين قتلوا.. وتقارير عن أمريكيين مفقودين، ونحن نتحقق منهم».
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