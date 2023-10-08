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((الصناعة والتجارة)) و((مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني)) يوقعان مذكرة تفاهم لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

10/8/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬توقيعها‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬المركز‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والصناعي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ممثلاً‭ ‬عنه‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬خدمات‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭. ‬وقعت‭ ‬المذكرة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬ومركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الوزارة‭. ‬وتتضمن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭ ‬مثل‭ (‬التحليل‭ ‬التنبؤي‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والرؤية‭ ‬الحاسوبية‭ ‬باستخدام‭ ‬خوارزميات‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬وأتمتة‭ ‬العمليات‭ ‬الروبوتية‭ ‬وتصميم‭ ‬لوحات‭ ‬تحكم‭ ‬ذكية‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬تقنية‭ ‬المحادثة‭ ‬الروبوتية‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التجاوب‭ ‬الفعال‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬وملاحظات‭ ‬وشكاوى‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭
‬الوزارة‭ ‬عبر‭ ‬معالجة‭ ‬البيانات‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬لرصد‭ ‬فرص‭ ‬التحسين‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ذراع‭ ‬البحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬العمل‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات،‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬وتطويعها‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬واحتياجات‭ ‬الوزارة‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬جمهور‭ ‬المستهلكين‭ ‬المتضمن‭ ‬لفئتي‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬آملاً‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التقنية‭ ‬والخدماتية‭ ‬للوزارة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للمؤسسات‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نسعد‭ ‬جداً‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والتي‭ ‬ستحقق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬للشرائح‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬المستفيدين،‭ ‬وشددت‭ ‬أن‭ ‬فلسفة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬دون‭ ‬حدود‭ ‬لكل‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بجعل‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬منهجية‭ ‬عمل‭ ‬لمستقبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إحدى‭ ‬أولويات‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭) ‬ويتقاطع‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬مع‭ ‬محور‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬بتبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‮»‬‭.‬

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