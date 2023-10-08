افتتاح أعمال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬بحفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬السعودية‭ ‬للنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬المناخ‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬الراسخ‭ ‬بالعمل‭ ‬المشترك‭ ‬لبحث‭ ‬جميع‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تُعين‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬الحالية‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أسبوع‭ ‬المناخ‭ ‬سيتناول‭ ‬موضوعات‭ ‬تسريع‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬والمناهج‭ ‬الشاملة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬التغيُّر‭ ‬المناخي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نهج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬للكربون،‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬المتاحة،‭ ‬واستخدام‭ ‬أشكال‭ ‬الطاقة‭ ‬المختلفة،‭ ‬ويدعم‭ ‬استثمار‭ ‬جميع‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬بما‭ ‬يُعين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المناخية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري،‭ ‬في‭ ‬كلمته،‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬المناخ‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المخرجات‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬عنه‭ ‬تحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬التشاركية‭ ‬والتعاونية،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمبادئ‭ ‬المناخ،‭ ‬وتقاسم‭ ‬المسؤوليات،‭ ‬وكذلك‭ ‬التواؤم‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية‭.‬

‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬المناخ‮»‬‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الأساس‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وتطوير‭ ‬خطط‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬يؤكّد‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬ليكون‭ ‬الجميع‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭.

‬من‭ ‬جهته،‭ ‬تناول‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬سهيل‭ ‬المزروعي،‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬مُبيناً‭ ‬أهمية‭ ‬وجوهرية‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الناس،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نوقف‭ ‬نظام‭ ‬الطاقة‭ ‬الذي‭ ‬نتعامل‭ ‬معه‭ ‬اليوم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬نظاماً‭ ‬جديداً‭ ‬للمستقبل،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬طاقة‭ ‬مستدامة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬التنفيذي‭ ‬لأمانة‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬التغير‭ ‬المناخ‭ ‬سايمون‭ ‬ستيل‭: ‬‮«‬تقف‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬عند‭ ‬مفترق‭ ‬طرق،‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تواجه‭ ‬الآثار‭ ‬المدمرة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تواجه،‭ ‬أيضًا،‭ ‬التحدي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬اقتصاداتها،‭ ‬لضمان‭ ‬الرخاء‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬بمقدار‭ ‬درجةٍ‭ ‬ونصف‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‮»‬‭.

‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أسبوع‭ ‬المناخ‭ ‬يوفّر‭ ‬منصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬والابتكارات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والقطاعات‭ ‬والتخصصات‭.‬