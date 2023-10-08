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تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء..انطلاق ((معرض الجواهر العربية)) 14 نوفمبر المقبل

10/8/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يقام‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬تشكيلة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬وأرقى‭ ‬معرض‭ ‬للمجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬احترافية،‭ ‬ويتوقع‭ ‬منظمو‭ ‬المعرض‭ ‬شركة‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55 ‭,‬ 000‭ ‬زائر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭.‬

هذا‭ ‬العام‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬يعيد‭ ‬تصور‭ ‬عالم‭ ‬الفخامة‭ ‬بتقديم‭ ‬مجموعات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬فائقة‭ ‬الجودة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬يتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬مزيجا‭ ‬من‭ ‬التصاميم‭ ‬المعاصرة‭ ‬والجريئة،‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الآرت‭ ‬ديكو‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نظريات‭ ‬اتجاه‭ ‬الحداثة‭ ‬في‭ ‬التصميم،‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬التطبيق‭ ‬العصري‭ ‬للكلاسيكية،‭ ‬بروح‭ ‬فني‭ ‬انتقائي‭ ‬تجمع‭ ‬الأشكال‭ ‬الهندسية‭ ‬البسيطة‭ ‬والزخارف‭ ‬التقليدية،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الفخامة‭ ‬والتقدم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتكنولوجي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭: ‬‮«‬يحتفل‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬بجمال‭ ‬وحرفية‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬زوارنا‭ ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬فرديتهم‭ ‬وإبداعهم‭ ‬وشعورهم‭ ‬بالأناقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قطع‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‮»‬‭.‬

يفتح‭ ‬المعرض‭ ‬أبوابه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬قاعات‭ ‬مع‭ ‬ميزات‭ ‬جديدة‭ ‬تماماً‭ ‬تشمل‭ ‬غرفة‭ ‬لكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬للتعارف‭ ‬والاسترخاء‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬منطقة‭ ‬لساعات‭ ‬اليد‭ ‬لعشاق‭ ‬الساعات‭ ‬وهواة‭ ‬جمع‭ ‬الساعات‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يعود‭ ‬جناح Rising ‭ ‬ Stars
‬مجددا‭ ‬لإعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬لمصممي‭ ‬المجوهرات‭ ‬الشباب‭ ‬لعرض‭ ‬تصاميمهم‭. ‬كما‭ ‬يعود‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬البحريني‭ ‬التقليدي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭.‬

وستشارك‭ ‬أكاديمية‭ ‬دبي‭ ‬للتصميم‭ ‬بتنظيمها‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الأساسية‭ ‬والاحترافية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬المجوهرات‭. ‬يقدمها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬لمحترفي‭ ‬وهواة‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وهذه‭ ‬الورش‭ ‬متاحة‭ ‬لجميع‭ ‬المهتمين‭ ‬من‭ ‬المبتدئين‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب‭ ‬المتقدمين‭ ‬تشمل‭:‬

. تشكيل‭ ‬المجوهرات‭: ‬عرض‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬

. تشكيل‭ ‬المجوهرات‭: ‬تركيبة‭ ‬تصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬

. ورشة‭ ‬عمل‭ ‬التصنيع‭: ‬سوار‭ ‬الرابط‭ ‬

. ورشة‭ ‬عمل‭ ‬التصنيع‭: ‬القرط‭ ‬اللؤلؤي‭ ‬المتدلي‭ ‬

وسيحصل‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬والطلاب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خصم‭ ‬بنسبة‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬رسوم‭ ‬حضور‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬ستقدمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬دبي‭ ‬للتصميم‭.‬

ولإثراء‭ ‬المعرض‭ ‬وجعله‭ ‬الملتقى‭ ‬المفضل‭ ‬لعشاق‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات،‭ ‬سيتم‭ ‬عقد‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المبتكرة‭ ‬وسيعقد‭ ‬برنامج‭ ‬حواري‭ ‬شامل‭ ‬حصرياً‭ ‬لعشاق‭ ‬المجوهرات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬ Diamond ‭ ‬ Dialogues ‭ ‬الحضور‭ ‬مجاني‭ ‬ومتاح‭ ‬لكل‭ ‬الزوار‭ ‬وستقام‭ ‬النسخة‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬القاعات‭ ‬3‭ ‬و5‭ ‬و6‭ ‬و7‭ ‬و8‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

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