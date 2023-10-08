تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس الوزراء..انطلاق ((معرض الجواهر العربية)) 14 نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يقام معرض الجواهر العربية والذي يقدم تشكيلة من المجوهرات والساعات الفاخرة والأحجار الكريمة، وهو أكبر وأرقى معرض للمجوهرات والساعات في الشرق الأوسط. كما يتضمن المعرض دورات تدريبية احترافية، ويتوقع منظمو المعرض شركة إنفورما ماركتس حضور أكثر من 55
, 000 زائر خلال الفترة من 14 حتى 18 نوفمبر المقبل في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير.
هذا العام معرض الجواهر العربية يعيد تصور عالم الفخامة بتقديم مجموعات جديدة من المجوهرات والساعات فائقة الجودة لأول مرة في مملكة البحرين. يتضمن المعرض مزيجا من التصاميم المعاصرة والجريئة، مستوحاة من حركة الآرت ديكو التي تعد من ضمن نظريات اتجاه الحداثة في التصميم، يعتمد على التطبيق العصري للكلاسيكية، بروح فني انتقائي تجمع الأشكال الهندسية البسيطة والزخارف التقليدية، التي تعكس الفخامة والتقدم الاجتماعي والتكنولوجي.
من جانبه، قال محمد إبراهيم، المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: «يحتفل معرض الجواهر العربية بجمال وحرفية المجوهرات والساعات. نأمل أن يتمكن زوارنا من التعبير عن فرديتهم وإبداعهم وشعورهم بالأناقة من خلال قطع المجوهرات والساعات المتاحة في معرض الجواهر العربية».
يفتح المعرض أبوابه هذا العام في 5 قاعات مع ميزات جديدة تماماً تشمل غرفة لكبار الشخصيات للتعارف والاسترخاء. علاوة على ذلك، تم تخصيص منطقة لساعات اليد لعشاق الساعات وهواة جمع الساعات. بالإضافة إلى ذلك، يعود جناح Rising Stars
مجددا لإعطاء فرصة لمصممي المجوهرات الشباب لعرض تصاميمهم. كما يعود «سوق الذهب» البحريني التقليدي مرة أخرى بعد النجاح الباهر لسنة 2022.
وستشارك أكاديمية دبي للتصميم بتنظيمها عددًا من الدورات التدريبية الأساسية والاحترافية في مجال تصميم المجوهرات. يقدمها نخبة من الخبراء لمحترفي وهواة صناعة المجوهرات خلال الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة وهذه الورش متاحة لجميع المهتمين من المبتدئين إلى الطلاب المتقدمين تشمل:
. تشكيل المجوهرات: عرض الأحجار الكريمة
. تشكيل المجوهرات: تركيبة تصميم المجوهرات
. ورشة عمل التصنيع: سوار الرابط
. ورشة عمل التصنيع: القرط اللؤلؤي المتدلي
وسيحصل المشاركون في معرض الجواهر العربية والطلاب في البحرين على خصم بنسبة 20 % على رسوم حضور ورش العمل التي ستقدمها أكاديمية دبي للتصميم.
ولإثراء المعرض وجعله الملتقى المفضل لعشاق المجوهرات والساعات، سيتم عقد عددٍ من ورش العمل المبتكرة وسيعقد برنامج حواري شامل حصرياً لعشاق المجوهرات هذا العام في معرض الجواهر العربية على مسرح Diamond Dialogues الحضور مجاني ومتاح لكل الزوار وستقام النسخة 31 من معرض الجواهر العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في القاعات 3 و5 و6 و7 و8 في مركز البحرين العالمي للمعارض.
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