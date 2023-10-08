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وزارة الإعلام و((بحريننا)) تدشنان مبادرة ((كاميرا بحرينية))

10/8/2023 7:11:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشن‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كاميرا‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي،‭ ‬في‭ ‬سينما‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ومتابعته‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المنشودة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬قيم‭ ‬ورسالة‭ ‬وأهداف‭ ‬الخطة‭ ‬وتقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬استلهام‭ ‬القيم‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كاميرا‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬مشروع‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬ويشارك‭ ‬فيه‭ ‬18‭ ‬مخرجًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬و10‭ ‬كتاب‭ ‬بحرينيين‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬فنان‭ ‬ومبدع‭ ‬بحريني،‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬سينمائية‭ ‬مختلفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعميق‭ ‬دور‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬شعوبنا‭ ‬ومجتمعاتنا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ووضعهم‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الاولويات‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬استكمالاً‭ ‬لدور‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬ودعم‭ ‬مجالاتها‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ومتمنيًا‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته؛‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«بحريننا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كاميرا‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬فنية‭ ‬متميزة،‭ ‬تأتي‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لقيم‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬المنطلق‭ ‬الأساسي‭ ‬لـ«بحريننا‮»‬،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤى‭ ‬وإطلاق‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفني‭ ‬والوطني‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تفخر‭ ‬بما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬حضارية‭ ‬وكفاءات‭ ‬شبابية،‭ ‬لديها‭ ‬رصيد‭ ‬متميز‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬الإبداعية‭ ‬والابتكارية،‭ ‬متسلحين‭ ‬بالثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬والاستعداد‭ ‬للانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الخلاّق،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬مخرجين‭ ‬أو‭ ‬كتّابًا‭ ‬أو‭ ‬فنيين،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية،‭ ‬تزيدنا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬البناء‭ ‬وترجمة‭ ‬التطلعات‭ ‬والآمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإنسان‭ ‬البحريني‭ ‬القادر،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬وإنما‭ ‬تجاوز‭ ‬أي‭ ‬عقبات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬وطن‭ ‬النجاح‮»‬‭ ‬وبيئتها‭ ‬خصبة‭ ‬وثرية‭ ‬لتحقيقه‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬بالطبع‭ ‬الإنتاج‭ ‬السينمائي‭ ‬والتلفزيوني،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للشراكة‭ ‬البناءة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬المشاركين‭ ‬ومتمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية،‭ ‬تكريم‭ ‬المؤلفين‭ ‬والمخرجين‭ ‬نظير‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتقديم‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬قصير‭ ‬حول‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬كاميرا‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬وأهدافها‭ ‬وعرض‭ ‬السير‭ ‬الذاتية‭ ‬للمؤلفين‭ ‬والمخرجين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة‭ ‬والتي‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬18‭ ‬فيلمًا‭ ‬قصيرًا‭ ‬تناولت‭ ‬مواضيع‭ ‬وقضايا‭ ‬متنوعة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬القيم‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭.‬

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