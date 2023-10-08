تنفيذ برنامج التدريب الميداني (تكوين) بالتعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعد‭ ‬البرنامج‭ ‬أحد‭ ‬دعائم‭ ‬مشروع‭ ‬التطوير‭ ‬التعليمي‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬المساقات‭ ‬المساندة‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الدراسية‭ ‬لطلبة‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المسارين‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري،‭ ‬حيث‭ ‬سيخضع‭ ‬الطلاب‭ ‬للتقييم‭ ‬والمتابعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬معني‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفريق‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وتضمن‭ ‬القسم‭ ‬النظري‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬التخصصية‭ ‬والسلوكية‭ ‬والمعرفية‭ ‬والقيمية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬حول‭ ‬رخصة‭ ‬القيادة،‭ ‬دورة‭ ‬إسعافات‭ ‬الحريق،‭ ‬ودورة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬ودورة‭ ‬‮«‬عوايدنا‮»‬‭.‬

وتضمن‭ ‬القسم‭ ‬العملي‭ ‬التحاق‭ ‬الطلبة‭ ‬بالإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬بالتدريب‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬التخصصات‭ ‬الدراسية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬مثل‭ ‬السيارات،‭ ‬الديزل،‭ ‬الكهرباء،‭ ‬التشغيل‭ ‬المكني،‭ ‬الدراسات‭ ‬التجارية‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الطلبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬وتعديل‭ ‬السلوك‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬المعرفة‭ ‬لديهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬أفرادًا‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭.‬