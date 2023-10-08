تنفيذ برنامج التدريب الميداني (تكوين) بالتعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم

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- Akhbar Al Khaleej) نفذت الموارد البشرية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامج التدريب الميداني (تكوين)، بمشاركة عدد من إدارات وزارة الداخلية.
ويعد البرنامج أحد دعائم مشروع التطوير التعليمي عبر تطبيق المساقات المساندة ضمن الخطة الدراسية لطلبة المستوى الثالث في المسارين الصناعي والتجاري، حيث سيخضع الطلاب للتقييم والمتابعة من خلال فريق معني بوزارة الداخلية وفريق من وزارة التربية والتعليم.
وتضمن القسم النظري من البرنامج التدريبي عددًا من الجوانب التخصصية والسلوكية والمعرفية والقيمية وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من ورش العمل والمحاضرات في تاريخ شرطة البحرين، أمن المعلومات، محاضرة توعوية حول رخصة القيادة، دورة إسعافات الحريق، ودورة الإسعافات الأولية ودورة «عوايدنا».
وتضمن القسم العملي التحاق الطلبة بالإدارات المعنية بالتدريب في وزارة الداخلية وذلك حسب التخصصات الدراسية، حيث تم توفير التدريب لعدد من التخصصات مثل السيارات، الديزل، الكهرباء، التشغيل المكني، الدراسات التجارية وتقنية المعلومات.
ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات الطلبة وتعزيز القيم وتعديل السلوك وتوسيع قاعدة المعرفة لديهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع وتهيئتهم لسوق العمل.
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