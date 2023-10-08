36 ألف طالب وطالبة استفادوا من المشاريع التوعويةسلامة الأطفال على الطريق أولوية في العمل المروري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن أكثر من 36 ألفا من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال استفادوا من المشاريع التوعوية خلال سنتين دراسيتين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وذكر ان الإدارة العامة للمرور استأنفت المشاريع التوعوية التي تستهدف الطلاب والطالبات في المدارس ورياض الأطفال والتي تتضمن عدداً من المحاضرات التثقيفية التي تعزز السلامة المرورية وتحقق الوعي لديهم.
وتقدم مدير عام الإدارة العامة للمرور بالشكر لتعاون أولياء الأمور، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة خدمة المجتمع، والقيادات الأمنية، وجميع الشركاء من القطاع العام والخاص، وكل من ساهم في تحقيق سلامة الأطفال كونها أولوية في العمل المروري.
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