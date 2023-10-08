36 ألف طالب وطالبة استفادوا من المشاريع التوعويةسلامة الأطفال على الطريق أولوية في العمل المروري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬ان‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬استأنفت‭ ‬المشاريع‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬ورياض‭ ‬الأطفال‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬التثقيفية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬وتحقق‭ ‬الوعي‭ ‬لديهم‭. ‬

وتقدم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بالشكر‭ ‬لتعاون‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬والقيادات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وجميع‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬سلامة‭ ‬الأطفال‭ ‬كونها‭ ‬أولوية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المروري‭. ‬