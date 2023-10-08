الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتبادلان التهاني بافتتاح دور الانعقاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، هذا نصها:
سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يشرفني أن أرفع لمقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، ويسعدني أن أنتهز هذه الفرصة لأشيد بخطاب جلالتكم السامي والجامع، والذي يجسد رؤاكم السديدة التي تنير لنا الدرب جميعاً لمواصلة مسيرة العمل الوطني، وما اشتمله من مضامين جامعة تعزز من مسارات التنمية على مختلف الأصعدة، وتسهم في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالتكم أيدكم الله، لتحقيق مزيدٍ من النماء والازدهار للوطن والمواطن.
نعاهد جلالتكم بأن تكون توجيهاتكم الملكية السامية على الدوام منهاجا للعمل الحكومي، وباعثا لمزيد من البذل والعطاء، إن الحكومة لتتشرف بأن تحمل دوما مسوؤلية تنفيذ أوامر جلالتكم أيدكم الله، حيث ستباشر فورا بالشروع في تطوير مدينة المحرق.
كما يسرني في هذا اليوم الذي نشهد فيه افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس، أن أنوه بما تحقق من منجزات ونجاحات مشرفة لمملكتنا الغالية، والتي جاءت ثماراً لرؤاكم وتوجيهاتكم الحكيمة، كما أن الجهود الحثيثة التي توالي بذلها كوادرنا المخلصة في الحكومة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة المواطنين والمقيمين والتي تشكل مجتمعةً فريق البحرين الواحد، والتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان لها الأثر الكبير في مواصلة الإنجاز والبناء وخلق المزيد من الفرص النوعية للوطن وكافة أبنائه الكرام.
وختاماً، يشرفني في هذه المناسبة أن أجدد لجلالتكم الطاعة التامة والعهد المخلص لمواصلة تحقيق تطلعاتكم وتنفيذ رؤاكم السديدة، وتسخير كافة الجهود من أجل تحقيق رفعة ونماء وتقدم مملكة البحرين على مختلف المستويات، داعياً الله العلي القدير أن يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر.
ودمتم سيدي سالمين موفقين.
ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا نصها:
صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلقينا ببالغ الشكر والتقدير، تهاني سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم، بمناسبة افتتاحنا لدور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السادس، لمجلسي الشورى والنواب، وما تضمنته التهنئة من معاني الوفاء لنهجنا الإصلاحي، ومن إشادة بالكلمة السامية التي رسمنا من خلالها مسارات التطور الوطني في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى، بفضل تضافر جهود سموكم الخيرة والمخلصين من أبناء الوطن، والشراكة الوطيدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في سبيل رفعة مملكة البحرين وتقدمها على طريق النماء والازدهار، في إطار التوجهات الوطنية التي ترسم طريق المستقبل الزاهر والمزيد من المنجزات الحضارية، معبرين، بهذه المناسبة عن عظيم الاعتزاز بما تحقق من إنجازات كبيرة وتطور مشهود كبير، بفضل ما حققتموه سموكم من إنجازات تنموية مشرفة، وبما تبذلونه من جهد متواصل في كافة المجالات بقيادة العمل الحكومي بكفاءة واقتدار؛ لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من تطلعات وآمال، معربين لسموكم العزيز عن خالص الشكر والتقدير، لما جاء في البرقية من مشاعر مخلصة، ومن استعداد دائم لترجمة الرؤى والتوجيهات، إلى برامج ومشروعات حكومية، تسهم في بلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرجوة، بإذن الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموكم، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، ودمتم سالمين موفقين.
والدكـــم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
MENAFN08102023000055011008ID1107208659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.