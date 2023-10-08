الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتبادلان التهاني بافتتاح دور الانعقاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الوالد‭ ‬العزيز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

يشرفني‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬لمقام‭ ‬جلالتكم‭ ‬السامي‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬ويسعدني‭ ‬أن‭ ‬أنتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأشيد‭ ‬بخطاب‭ ‬جلالتكم‭ ‬السامي‭ ‬والجامع،‭ ‬والذي‭ ‬يجسد‭ ‬رؤاكم‭ ‬السديدة‭ ‬التي‭ ‬تنير‭ ‬لنا‭ ‬الدرب‭ ‬جميعاً‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وما‭ ‬اشتمله‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬جامعة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالتكم‭ ‬أيدكم‭ ‬الله،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

نعاهد‭ ‬جلالتكم‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬توجيهاتكم‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬منهاجا‭ ‬للعمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وباعثا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬لتتشرف‭ ‬بأن‭ ‬تحمل‭ ‬دوما‭ ‬مسوؤلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أوامر‭ ‬جلالتكم‭ ‬أيدكم‭ ‬الله،‭ ‬حيث‭ ‬ستباشر‭ ‬فورا‭ ‬بالشروع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭.‬

كما‭ ‬يسرني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬نشهد‭ ‬فيه‭ ‬افتتاح‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬أن‭ ‬أنوه‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬ونجاحات‭ ‬مشرفة‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الغالية،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬ثماراً‭ ‬لرؤاكم‭ ‬وتوجيهاتكم‭ ‬الحكيمة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬توالي‭ ‬بذلها‭ ‬كوادرنا‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والقطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬وكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬مجتمعةً‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد،‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجاز‭ ‬والبناء‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للوطن‭ ‬وكافة‭ ‬أبنائه‭ ‬الكرام‭.‬

وختاماً،‭ ‬يشرفني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬أجدد‭ ‬لجلالتكم‭ ‬الطاعة‭ ‬التامة‭ ‬والعهد‭ ‬المخلص‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعاتكم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬رؤاكم‭ ‬السديدة،‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬رفعة‭ ‬ونماء‭ ‬وتقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالتكم‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وطول‭ ‬العمر‭.‬

ودمتم‭ ‬سيدي‭ ‬سالمين‭ ‬موفقين‭.‬

ابنكم‭ ‬المخلص‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

وقد‭ ‬بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الابن‭ ‬العزيز‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،‭ ‬تلقينا‭ ‬ببالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬تهاني‭ ‬سموكم‭ ‬الكريم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاحنا‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني،‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬التهنئة‭ ‬من‭ ‬معاني‭ ‬الوفاء‭ ‬لنهجنا‭ ‬الإصلاحي،‭ ‬ومن‭ ‬إشادة‭ ‬بالكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬رسمنا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مسارات‭ ‬التطور‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬بفضل‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬سموكم‭ ‬الخيرة‭ ‬والمخلصين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬والشراكة‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتقدمها‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ترسم‭ ‬طريق‭ ‬المستقبل‭ ‬الزاهر‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية،‭ ‬معبرين،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬وتطور‭ ‬مشهود‭ ‬كبير،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬حققتموه‭ ‬سموكم‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تنموية‭ ‬مشرفة،‭ ‬وبما‭ ‬تبذلونه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬بقيادة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬بكفاءة‭ ‬واقتدار؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬ما‭ ‬يصبو‭ ‬إليه‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬تطلعات‭ ‬وآمال،‭ ‬معربين‭ ‬لسموكم‭ ‬العزيز‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬مخلصة،‭ ‬ومن‭ ‬استعداد‭ ‬دائم‭ ‬لترجمة‭ ‬الرؤى‭ ‬والتوجيهات،‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬ومشروعات‭ ‬حكومية،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الغايات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬سموكم،‭ ‬وأن‭ ‬يمتعكم‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬ودمتم‭ ‬سالمين‭ ‬موفقين‭.‬

والدكـــم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬