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((طوفان الأقصى)) يجتاح إسرائيل ويعيد للأذهان ذكرى حرب أكتوبر

10/8/2023 7:11:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬ذكرى‭ ‬مريرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للإسرائيليين،‭ ‬وهي‭ ‬حرب‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬أو‭ ‬حرب‭ ‬يوم‭ ‬كيبور‭ ‬وفقا‭ ‬للتسمية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ليجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬أمام‭ ‬تجربة‭ ‬أعادت‭ ‬للأذهان‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬50‭ ‬عاما‭. ‬

‭ ‬فاستيقظت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬التي‭ ‬دوت‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬المدن،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬والقدس‭ ‬المحتلة،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬عملية‭ ‬نوعية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬تبنتها‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬وأطلقت‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬‮«‬اعتداءات‭ ‬المستوطنين‮»‬‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬واستمرار‭ ‬الحصار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬آلاف‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فبالتزامن‭ ‬اجتاز‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬والمستوطنات‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬محيطه‭.

ومع‭ ‬اختراق‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل‭ ‬وشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تحولت‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬مواجهات‭ ‬شاملة‭. ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬بثتها‭ ‬كتائب‭
‬القسام‭ ‬ترتيبات‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬بدايتها‭ ‬وتسلل‭ ‬مئات‭ ‬المسلحين‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ومقاطع‭ ‬أخرى‭ ‬تظهر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬والرهائن‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬وسيطرة‭ ‬المسلحين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬ومدرعات‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وسحبها‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬والتجول‭ ‬بها‭ ‬وسط‭ ‬احتفالات‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬القطاع‭.

وأربكت‭ ‬العملية‭ ‬حسابات‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ليخرج‭ ‬الرئيس‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوج‭ ‬ويقر‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تمر‭ ‬بأوقات‭ ‬عصيبة،‭ ‬بينما‭ ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬أسود‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬ارتكبت‭ ‬خطأ‭ ‬فادحا‮»‬،‭ ‬متوعدا‭ ‬إياها‭ ‬بدفع‭ ‬‮«‬ثمن‭ ‬باهظ‮»‬‭.

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حالة‭ ‬التعبئة‭ ‬العامة‭ ‬واستدعائه‭ ‬قوات‭ ‬الاحتياط،‭ ‬وإطلاق‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬سماها‭ ‬‮«‬السيوف‭ ‬الحديدية‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬يرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬العسكريين‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬فشل‭ ‬استخباراتي‭ ‬كبير‭ ‬وتقصير‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

‭ ‬وذهبت‭ ‬صحيفة‭ ‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‭ ‬إلى‭ ‬الرأي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬لها،‭ ‬ملقية‭ ‬اللوم‭ ‬والاتهام‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬والدفاعية،‭ ‬ووصفت‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬فشل‭ ‬للحكومة‮»‬‭.‬

معتبرة‭ ‬الأحداث‭ ‬‮«‬كابوس‭ ‬يصعب‭ ‬الهروب‭ ‬منه‭ ‬وصدمة‭ ‬ستطارد‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.

‭ ‬وقالت‭ ‬الصحيفة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ترك‭ ‬الهجوم‭ ‬المفاجئ‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬الشعب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭. ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬يعلمون‭ ‬أن‭ ‬شيئا‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يحدث،‭ ‬يذكرنا‭ ‬بعام‭ ‬1973‭ ‬والفشل‭ ‬الذريع‭ ‬لحرب‭ ‬يوم‭ ‬الغفران‭ (‬6‭ ‬أكتوبر‭). ‬دارت‭ ‬المناقشات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬الإخفاقات‭ ‬والأخطاء‭ ‬ومواطن‭ ‬الخلل‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬يتوقع‭ ‬أحد‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مسلحون‭ ‬يتجولون‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الجنوبية‭ ‬وعمليات‭ ‬اختطاف‭ ‬وإطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬ومظليون‭ ‬وآلاف‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‮»‬‭.

كما‭ ‬حملت‭ ‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬التاريخ‭ ‬سيسجل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فشل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬النواحي‭. ‬لقد‭ ‬انهار‭ ‬المفهوم‭ (‬مجددا‭)‬،‭ ‬وأصبح‭ ‬الثمن‭ ‬الباهظ‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬المواطنون،‭ ‬نتيجة‭ ‬للسلوك‭ ‬المعيب‭ ‬لصناع‭ ‬القرار،‭ ‬أمرا‭ ‬مروعا‭ ‬لا‭ ‬يحتمل‭. ‬لقد‭ ‬فشل‭ ‬المستوى‭ ‬السياسي،‭ ‬وهذا‭ ‬واضح‮»‬‭.

‭ ‬أما‭ ‬صحيفة‭ ‬هآرتس‭ ‬فتحدثت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬السيناريو‭ ‬الكابوس‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬انتصار‭ ‬حماس‭ ‬هو‭ ‬فشل‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬جيروزاليم‭ ‬بوست‭: ‬‮«‬صدمت‭ ‬حماس‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بهجوم‭ ‬مفاجئ‭ ‬ألحق‭ ‬أكبر‭ ‬الخسائر‭ ‬برا‭ ‬وبحرا‭ ‬وجوا‭ ‬بإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬واستشهد‭ ‬البعض‭ ‬بحربي‭ ‬1973‭ ‬و1948‮»‬‭. ‬

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