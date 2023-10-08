السلطة التشريعية تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتب‭ ‬وليد‭ ‬دياب‭: ‬

تصوير‭- ‬عبدالامير‭ ‬السلاطنة





انطلقت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬حيث‭ ‬انعقدت‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أولا‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬وشهدت‭ ‬انتخابات‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬والنائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬والتي‭ ‬حافظ‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬ود‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بالتزكية‭.‬

ورفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسـى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬وجزيل‭ ‬الامتنان‭ ‬والعرفان،‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬إيذانًا‭ ‬بانطلاق‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬والوطني،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬الكبيرين‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬ومساندته‭ ‬الملكية‭ ‬المشهودة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬ركيزة‭ ‬راسخة،‭ ‬ورافدًا‭ ‬للعطاء،‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والمهام‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬والثناء‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتشريف‭ ‬سموّه‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لعمق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بما‭ ‬تضمنه‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والثناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حمله‭ ‬الخطاب‭ ‬من‭ ‬معانٍ‭ ‬سامية‭ ‬ورؤى‭ ‬ملكية‭ ‬ثاقبة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرقٍ‭ ‬قوامه‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الراسخ،‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتمسك‭ ‬بالثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬نهضت‭ ‬عليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأكيد‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬واعتزازنا‭ ‬بقضائنا‭ ‬المستقل‭.‬

فيما‭ ‬عقد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬جلسته‭ ‬الإجرائية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬السنوي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم

الذي‭ ‬رفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان،‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬ومواصلة‭ ‬إنجازات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬والرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان،‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬متواصل،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬كريمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأولى،‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬المشترك‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬والمضي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬لأعوام‭ ‬2023‭ ‬ – ‭ ‬2026‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬المنشودة،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الخطط‭ ‬والأهداف‭ ‬الموضوعة‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬ويعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬المستمر‭ ‬والمتواصل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬تعاون‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬والعمل‭ ‬الحثيث‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬وبلوغ‭ ‬الغايات‭ ‬المنشودة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صعيد‭.‬

كما‭ ‬حرص‭ ‬المجلسان‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬بيانين‭ ‬لدعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أكدا‭ ‬فيه‭ ‬الدعم‭ ‬الثابت‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مساندة‭ ‬نيل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬لحقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامته‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والتهدئة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬القتال‭ ‬والاشتباكات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المس‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتأثير‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬في‭ ‬المساعي‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ستبقى‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الأولى،‭ ‬وسيبقى‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ثابتًا‭ ‬وداعمًا‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ولإيجاد‭ ‬حلٍ‭ ‬عادلٍ‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عبر‭ ‬السلمية،‭ ‬ووصولًا‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬البالغ‭ ‬إزاء‭ ‬التطورات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المستمرة‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتكرار‭ ‬الاستفزازات‭ ‬الممنهجة‭ ‬ضد‭ ‬مقدساته،‭ ‬واقتحام‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك،‭ ‬ضاربين‭ ‬بعرض‭ ‬الحائط‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وجدد‭ ‬المجلس‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ،‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬باعتبارها‭ ‬القضية‭ ‬العربية‭ ‬الأولى،‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬بكل‭ ‬أشكالها‭ ‬وصورها،‭ ‬المادية‭ ‬والمعنوية،‭ ‬والسياسية‭ ‬والدبلوماسية،‭ ‬والبرلمانية‭ ‬والإعلامية‭.‬

ودعا‭ ‬المجلس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التحرك‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وإلزام‭ ‬المعتدي‭ ‬بوقف‭ ‬انتهاكاته‭ ‬السافرة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والإنساني،‭ ‬وإرجاع‭ ‬الحقوق‭ ‬إلى‭ ‬أصحابها‭. ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وقيام‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة