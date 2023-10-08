جائزة يوسف بن أحمد كانو تنضم إلى منتدى الجوائز العربية

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الجمعية العمومية لمنتدى الجوائز العربية في ختام أعمالها في العاصمة الأردنية عمان قبول انضمام جائزة يوسف بن أحمد كانو إلى عضوية المنتدى الذي يضم جوائز المنطقة العربية المتاحة لجميع العرب، ومقره جائزة الملك فيصل بالرياض. وتصبح جائزة يوسف بن أحمد كانو الجائزة البحرينية الثانية بعد جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في تمثيل مملكة البحرين في المنتدى.
وبهذه المناسبة أعرب الوجيه خالد محمد كانو رئيس مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو عن شكره وتقديره للرئيس الفخري للمنتدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وأعضاء الجمعية العمومية للمنتدى على قبولهم طلب انضمام جائزة يوسف بن أحمد كانو كعضو في المنتدى مؤكداً حرص الجائزة على أن تكون عضوا فاعلاً في هذا التجمع الثقافي العربي المميز الذي يهدف إلى تعزيز العمل العلمي والثقافي العربي المشترك، وترسيخ هوية الثقافة العربية، وحضورها في المحافل الدولية ويعمل على الارتقاء بالجوائز العربية، وتعزيز مكانتها، والتنسيق والتعاون فيما بينها.
ويضم المنتدى جوائز علمية وثقافية مهمة على الصعيد العربي تحمل أسماء الكثير من القادة العرب ومنها جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للترجمة وجائزة الشيخ زايد للكتاب وجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وجائزة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين للإبداع.
وتعتبر جائزة يوسف بن احمد كانو التي تأسست في العام 1998م إحدى مبادرات مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحرص على تشجيع التميز في العلوم والبحوث العلمية والإبداع في الثقافة والفنون ليس في الخليج فحسب بل في كافة الدول العربية.
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