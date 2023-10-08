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جائزة يوسف بن أحمد كانو تنضم إلى منتدى الجوائز العربية

10/8/2023 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لمنتدى‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬قبول‭ ‬انضمام‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬جوائز‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬المتاحة‭ ‬لجميع‭ ‬العرب،‭ ‬ومقره‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بالرياض‭. ‬وتصبح‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الجائزة‭ ‬البحرينية‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬جائزة‭ ‬عيسى‭ ‬لخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمنتدى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للمنتدى‭ ‬على‭ ‬قبولهم‭ ‬طلب‭ ‬انضمام‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬كعضو‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عضوا‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الثقافي‭ ‬العربي‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬العلمي‭ ‬والثقافي‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬وترسيخ‭ ‬هوية‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية،‭ ‬وحضورها‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالجوائز‭ ‬العربية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها،‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭. ‬

ويضم‭ ‬المنتدى‭ ‬جوائز‭ ‬علمية‭ ‬وثقافية‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العربي‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬ومنها‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬للكتاب‭ ‬وجائزة‭ ‬عيسى‭ ‬لخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وجائزة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬العالمية‭ ‬للترجمة‭ ‬وجائزة‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬للكتاب‭ ‬وجائزة‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والآداب‭ ‬وجائزة‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬لدراسات‭ ‬وبحوث‭ ‬تاريخ‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬وجائزة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬للمعرفة‭ ‬وجائزة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬إبن‭ ‬الحسين‭ ‬للإبداع‭. ‬

وتعتبر‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬كانو‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1998م‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬مجموعة‭ ‬شركات‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬

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