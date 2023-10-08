يستقطب الفتيات الصغيرات بشكل أكبرناد بحريني للسيدات هاويات السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: محمد سرحان
استضافت نيسان البحرين يوم السبت (7 أكتوبر 2023) فريق نادي الفتيات للسيارات في البحرين، الذي يضم أكثر من 50 عضوة من السيدات من مختلف الجنسيات، اللواتي يهتمين باقتناء السيارات والتعرف على كل ما يتعلق بها.
أقيمت الفعالية «فطور نيسان» في معرض العلامة بمنطقة سترة. ولفتت مديرة التسويق في نيسان البحرين ناهيد عبدالله لـ«أخبار الخليج» إلى أن احتضان العلامة التجارية لأعضاء النادي يأتي ضمن نطاق دعم فئات غير متعارف عليها في المجتمع البحريني، وخصوصا أنه أول ناد في البحرين يحتضن سيدات يهتممن بمجال السيارات، فهن إما يمتلكن مركبات رياضية أو يحلمن بامتلاكها.
وذكرت رئيس قسم الصيانة في شركة يوسف خليل المؤيد رباب منشد (22 عاما) في الشركة أن وصولها إلى هذا المنصب جاء بعد تحد وقدرة على تحقيق الحلم، مبينة أن المرأة تمكنت من منافسة الرجال في كافة المجالات.
وبدأت رباب عملها في شركة يوسف خليل المؤيد كموظفة استقبال ثم إدارية وسكرتيرة مدير عام، لتتحول إلى مدرب غير تقني لموظفي قسم قطع الغيار والصيانة والمعرض في نفس الشركة، لتصل أخيرا إلى منصب رئيس قسم الصيانة.
وقالت مؤسس النادي نور شويخ إن النادي يحتضن البحرينيات وغير البحرينيات من كافة الفئات العمرية، حيث تنضم فتيات في العشرينيات من عمرها، وحتى سيدات في الخمسينيات. ويحتضن النادي بشكل أكبر الفتيات الصغيرات، إذ إن غالبيتهن في العشرينيات من عمرهن.
وأضافت: «تم تأسيس النادي قبل سنة واحدة فقط، ونسعى للتوسع خارج مملكة البحرين، حيث يحتضن أيضا سيدات من منطقة الخليج العربي. وينظم النادي ورش عمل حول المركبات، إلى جانب فعاليات تثقيفية بالتعاون مع وكالات السيارات في البحرين».
وذكرت العضو في النادي تيما رضي تقتني مركبة من علامة مرسيدس أنها انضمت إلى النادي لتبادل شغف المركبات مع قريناتها، والتعرف على المركبة التي تناسب شخصيتها وشخصية ما حولها، مبينة أنها تشارك في ورش العمل التي يقيمها النادي في كل ما يتعلق بالمركبات سواء فيما يتعلق بالمحرك أو الصيانة.
أما العضو تالا علي (19 سنة) فانضمت إلى النادي قبل 3 أشهر وقالت: «تأسيس نادي للفتيات محبي السيارات فكرة جديدة على المجتمع، ولاهتمامي بالمركبات انضممت إليه. هو مجال ينحصر فقط على الرجال في مجتمعنا، وخصوصا مجال صيانة المركبات، فرغبت بتجربة هذا العالم والتعرف عليه».
وتشير زهرة يوسف (20 سنة) وهي تمتلك سيارة لكزس من فئة السيدان إلى أن حبها للسيارات الرياضية يقودها إلى تجربة مركبة جديدة كل فترة زمنية، تقتنيها من الأقارب أو المعارف، وتحلم بشراء مركبة رينج روفر سبورت في المستقبل، لسهولة قيادتها، وفق ما تبرر.
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