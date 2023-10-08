((أودي)) تعرض مركبة تجريبية في متحف المستقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)urbanspheresphereskyspheregrandsphereactivesphere

وتعرض‭ ‬أودي‭ ‬المركبة‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬المستقبل‭ ‬بدبي‭ ‬حتى‭ ‬يناير‭ ‬2024‭. ‬صممت‭ ‬السيارة‭ ‬التجريبية‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬ Premium ‭ ‬ Platform ‭ ‬ Electric ‭ ‬المخصصة‭ ‬لمنظومة‭ ‬الحركة‭ ‬الكهربائية‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمعايير‭ ‬التنقل‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الأداء‭ ‬الفائق‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬قطع‭ ‬مسافات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬الشحن،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬سعة‭ ‬البطارية‭ ‬المثبّتة‭ ‬بين‭ ‬المحورين‭ ‬الأمامي‭ ‬والخلفي‭ ‬120‭ ‬كيلووات‭ ‬ساعي،‭ ‬مع‭ ‬تقنية‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬270‭ ‬كيلووات‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭. ‬كما‭ ‬يضمن‭ ‬النظام‭ ‬عالي‭ ‬الجهد‭ ‬بقدرة‭ ‬800‭ ‬فولت‭ ‬شحن‭ ‬البطارية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬سيارة‭ ‬ urbansphere ‭ ‬جاهزة‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬شحن‭ ‬بطاريتها‭ ‬من‭ ‬5 % ‭ ‬إلى‭ ‬25 % ‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬دقيقة‭.‬

وتستقبل‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬المقصورة‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬لتوفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الراحة‭ ‬والتخصيص،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬أجواءً‭ ‬رحبة‭ ‬ملائمة‭ ‬للاسترخاء‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالرحلة‭ ‬بفضل‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬التقليدية‭ ‬ولوحة‭ ‬التجهيزات‭ ‬الأمامية‭. ‬وتوفر‭ ‬السيارة‭ ‬للركاب‭ ‬خيار‭ ‬إخفاء‭ ‬أو‭ ‬إظهار‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬والدواسات‭ ‬ولوحة‭ ‬التجهيزات،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬تصميم‭ ‬مقاعد‭ ‬السيارة،‭ ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬الطائرة‭ ‬بألوانه‭ ‬الفاتحة‭ ‬والفرش‭ ‬المريح‭ ‬الذي‭ ‬يشبه‭ ‬الوسادة،‭ ‬إحساساً‭ ‬بالهدوء‭ ‬والسكينة‭ ‬أثناء‭ ‬الرحلة‭. ‬وتسهم‭ ‬أدوات‭ ‬التحكم‭ ‬وخيارات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬التقنيات‭ ‬بسلاسة‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للركاب‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬أو‭ ‬الاسترخاء‭ ‬أثناء‭ ‬الرحلة‭.‬

تتمتع‭ ‬سيارة‭ ‬ urbansphere ‭ ‬بإمكانات‭ ‬كبيرة‭ ‬بفضل‭ ‬الخيارات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬أودي‭ ‬والتكامل‭ ‬السلس‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬رحلة‭ ‬الركاب‭. ‬كما‭ ‬تمتاز‭ ‬السيارة‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المهام‭ ‬اليومية‭ ‬غير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقيادة‭ ‬مثل‭ ‬حجز‭ ‬المطاعم‭ ‬والتسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬السيارة‭. ‬وتوفر‭ ‬سيارة‭ ‬ urbansphere ‭

‬التجريبية‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الراحة‭ ‬للركاب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬التوصيل‭ ‬المتكاملة‮»‬‭ ‬وتحديد‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬الشاغرة‭ ‬بشكل‭ ‬أوتوماتيكي‭ ‬وإدارة‭ ‬شحن‭ ‬البطارية‭. ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬أودي‭ ‬امتيازات‭ ‬حصرية‭ ‬لعملائها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التجارب‭ ‬المميزة‭ ‬مثل‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬المخصصة‭ ‬لتلبية‭ ‬التفضيلات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الشخصية‭. ‬ويمتاز‭ ‬التصميم‭ ‬الخارجي‭ ‬لسيارة‭ ‬ urbansphere ‭ ‬التجريبية‭ ‬بالأناقة‭ ‬والقدرات‭ ‬الهوائية‭ ‬الديناميكية‭ ‬الفائقة،‭ ‬ويبلغ‭ ‬طول‭ ‬السيارة‭ ‬التجريبية‭ ‬5 , 51‭ ‬أمتار‭ (‬18‭ ‬قدما‭) ‬وعرضها‭ ‬2 , 01‭ ‬متر‭ (‬6 , 6‭ ‬أقدام‭) ‬وارتفاعها‭ ‬1 , 78‭ ‬متر‭ (‬5 , 8‭ ‬أقدام‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬سيارات‭ ‬أودي‭ ‬التجريبية‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬ sphere ‭. ‬ويعكس‭ ‬الشبك‭ ‬ذو‭ ‬الإطار‭ ‬الأحادي‭ ‬والتصميم‭ ‬السداسي‭ ‬المقلوب‭ ‬السمات‭ ‬المميزة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬سياراتها‭ ‬بالأناقة‭ ‬والابتكار‭. ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬المصابيح‭ ‬الأمامية‭ ‬والخلفية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أسطح‭ ‬عرض‭ ‬رقمية‭ ‬بالكامل‭ ‬وتتألف‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البيكسلات‭ ‬المثلثة،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬إنتاج‭ ‬إضاءة‭ ‬متحركة‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭.‬

تبنى‭ ‬سيارة‭ ‬ urbansphere ‭ ‬التجريبية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬التصميم‭ ‬المستدام‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬المقصورة‭ ‬مثل‭ ‬قشور‭ ‬أخشاب‭ ‬الزان‭ ‬الأبيض،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصنيع‭ ‬فرش‭ ‬المقاعد‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬ ECONYL® ،‭ ‬وهي‭ ‬مادة‭ ‬من‭ ‬ألياف‭ ‬النايلون‭ ‬المعاد‭ ‬تدويرها،‭ ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬القماش‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬مستخرجة‭ ‬من‭ ‬نبات‭ ‬البامبو‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬مساند‭ ‬الأذرع‭ ‬والجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬المقصورة‭. ‬ويعكس‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬المستدامة‭ ‬التزام‭ ‬أودي‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬أثرها‭ ‬البيئي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحلول‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬