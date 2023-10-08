((أودي)) تعرض مركبة تجريبية في متحف المستقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستعد أودي الشرق الأوسط لإطلاق سيارة
urbansphere التجريبية لأول مرة في المنطقة في متحف المستقبل بدولة الإمارات. وتُعتبر ثالث وأكبر سيارة من سيارات
sphere التجريبية الأربعة التي تشمل سيارات
skysphere و
grandsphere و
activesphere ، والتي تسعى لإحداث نقلة نوعية في مستقبل التنقل في المدن بفضل تصميمها الرائد وتقنياتها المبتكرة.
وتعرض أودي المركبة في متحف المستقبل بدبي حتى يناير 2024. صممت السيارة التجريبية بالاعتماد على منصة Premium Platform Electric المخصصة لمنظومة الحركة الكهربائية لتسهم في الارتقاء بمعايير التنقل في المدن من خلال توفير الأداء الفائق مع إمكانية قطع مسافات طويلة من دون الحاجة إلى إعادة الشحن، حيث تبلغ سعة البطارية المثبّتة بين المحورين الأمامي والخلفي 120 كيلووات ساعي، مع تقنية الشحن السريع بما يصل إلى 270 كيلووات في محطات الشحن السريع. كما يضمن النظام عالي الجهد بقدرة 800 فولت شحن البطارية في وقت قصير، ما يجعل سيارة urbansphere جاهزة للانطلاق في أي وقت، حيث يمكن شحن بطاريتها من 5 % إلى 25 % في أقل من 25 دقيقة.
وتستقبل الركاب في المقصورة الفاخرة التي تم تصميمها لتوفير أعلى مستويات الراحة والتخصيص، حيث توفر أجواءً رحبة ملائمة للاسترخاء والاستمتاع بالرحلة بفضل الاستغناء عن عجلة القيادة التقليدية ولوحة التجهيزات الأمامية. وتوفر السيارة للركاب خيار إخفاء أو إظهار عجلة القيادة والدواسات ولوحة التجهيزات، كما يوفر تصميم مقاعد السيارة، المستوحى من مقاعد الطائرة بألوانه الفاتحة والفرش المريح الذي يشبه الوسادة، إحساساً بالهدوء والسكينة أثناء الرحلة. وتسهم أدوات التحكم وخيارات الاتصال الحديثة في تعزيز التكامل بين التقنيات بسلاسة مما يتيح للركاب العمل أو الاتصال أو الاسترخاء أثناء الرحلة.
تتمتع سيارة urbansphere بإمكانات كبيرة بفضل الخيارات العديدة التي توفرها أودي والتكامل السلس بين الخدمات الرقمية، حيث تتيح هذه القدرات الوصول إلى العديد من الخدمات التي تعزز رحلة الركاب. كما تمتاز السيارة بقدرتها على تنفيذ المهام اليومية غير المتعلقة بالقيادة مثل حجز المطاعم والتسوق عبر الإنترنت من داخل السيارة. وتوفر سيارة urbansphere
التجريبية ذاتية القيادة أعلى مستويات الراحة للركاب من خلال خدمة «التوصيل المتكاملة» وتحديد مواقف السيارات الشاغرة بشكل أوتوماتيكي وإدارة شحن البطارية. كما توفر أودي امتيازات حصرية لعملائها بما في ذلك الوصول إلى التجارب المميزة مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية والأنشطة الرياضية المخصصة لتلبية التفضيلات والمتطلبات الشخصية. ويمتاز التصميم الخارجي لسيارة urbansphere التجريبية بالأناقة والقدرات الهوائية الديناميكية الفائقة، ويبلغ طول السيارة التجريبية 5 , 51 أمتار (18 قدما) وعرضها 2 , 01 متر (6 , 6 أقدام) وارتفاعها 1 , 78 متر (5 , 8 أقدام)، ما يجعلها واحدة من أكبر سيارات أودي التجريبية ضمن مجموعة sphere . ويعكس الشبك ذو الإطار الأحادي والتصميم السداسي المقلوب السمات المميزة للعلامة التجارية التي تمتاز سياراتها بالأناقة والابتكار. وتم تصميم المصابيح الأمامية والخلفية على شكل أسطح عرض رقمية بالكامل وتتألف من العديد من البيكسلات المثلثة، ما يتيح إنتاج إضاءة متحركة متعددة الاستخدامات.
تبنى سيارة urbansphere التجريبية العديد من مبادئ التصميم المستدام حيث تم استخدام العديد من المواد المستدامة في تصنيع المقصورة مثل قشور أخشاب الزان الأبيض، كما تم تصنيع فرش المقاعد من مادة ECONYL® ، وهي مادة من ألياف النايلون المعاد تدويرها، وتم استخدام القماش المصنوع من مواد مستخرجة من نبات البامبو في تصنيع مساند الأذرع والجزء الخلفي من المقصورة. ويعكس الاعتماد على المواد المستدامة التزام أودي بالحد من أثرها البيئي وتعزيز الحلول الصديقة للبيئة.
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