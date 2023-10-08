شيبرياني البحرينمفهوم مغاير للفخامة والذوق الرفيع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فمن البندقية إلى البحرين، يحمل هذا المطعم الأنيق والخالد ألوان شيبرياني البحرية الأيقونية. حيث تتميز الديكورات البحرية المطعمة بقطع زجاجية من البندقية (المورانو)، والأرضية المزخرفة بنمط التيرازو بلوني الأزرق والأبيض، والصور الفوتوغرافية المعاصرة التي تزين الجدران. يضم شيبرياني البحرين مطعم ولاونج، وبركة سباحة وشاطئ خاص مع إطلالات خلابة، وقائمة تضم مجموعة متنوعة من الأطباق الكلاسيكية المعروفة. كما يضم شيبرياني البحرين في الطابق العلوي، اللاونج الشهير "سوشياليستا"، وهي مساحة خاصة مستوحاة من كوبا، توفر أجواء مرحة تتيح للضيوف تجربة ضيافة متميزة.

يقدِّم

شيبرياني البحرين للضيوف فرصة للاستمتاع بأفضل ما تقدمه الأطباق الإيطالية الأصيلة، والمشروبات، والأسلوب، والخدمة المميزة، بينما تحافظ على التقاليد الخالدة التي تجعل تجربة شيبرياني محط اهتمام كبير كأحد أيقونات المطاعم العالمية والضيافة الإيطالية.





حمام السباحة والشاطئ في شيبرياني البحرين

لأول مرة في تاريخ مطعم شيبرياني الذي يمتد على مدى 90 سنة، يقدم شيبرياني البحرين تجربة فريدة على منطقة حمام سباحة وشاطئ، يتمكن الضيوف من الاستمتاع بمنطقة حمام السباحة والشاطئ في الكابانا وعلى الرمال الخلابة، التي تجسد جوهر شيبرياني البحرين. ستتوفر قوائم طعام ومشروبات مخصصة لضيوف حمام السباحة والشاطئ.





سوشياليستا البحرين

"سوشياليستا البحرين"، وهي مساحة خاصة للأعضاء تقدم تجربة حصرية تعكس أسلوب الحياة النابضة بالحيوية لأهل هافانا قبل الثورة بهوية كاريبيه مليئة بالموسيقى ولمسات من ثقافة النخبة الاجتماعية الكوبية.





مقهى الجاز

يأخذ مقهى الجاز الضيوف إلى فترة من الأزمنة تذكر برُقيها وسحرها الخالد، بإضاءة

أنيقة وتجربة ضيافة فاخرة وموسيقى الجاز الحية والمتنوعة. يقدم مقهى الجاز تجربة لا تنسى' يُمكن للضيوف في كل مساء الاستمتاع بأطباق شيبرياني الأصيلة ووجبات خفيفة موسمية في اجواء رائعة.





عن شيبرياني:

تأسس هاريز بار في البندقية عام 1931 على يدي جوزيبي شيبرياني ، وسرعان ما أصبح مكانًا أسطوريًا. على مدى أكثر من 90 عامًا، حافظت شيبرياني على سمعتها بوصفها برجًا من أجواء الراحة والمأكولات الاستثنائية والخدمة الدافئة، وتخدم زبائن متنوعين يشملون أساطير هوليوود والعائلات الحاكمة والفنانين والشخصيات العالمية. اليوم، مع وجود ثلاثة أجيال من أفراد عائلة شيبرياني يترأسهم - أريغو وجوزيبي وإيجنازيو وماجيو - تحولت شيبرياني إلى علامة تجارية عالمية في مجال الضيافة، تضم مطاعمًا ومساحات للفعاليات البارزة وممتلكات سكنية فاخرة وفنادق ونوادٍ خاصة في جميع أنحاء العالم.





تظل القيم الخالدة لحب الخدمة والالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة والفخامة متناغمة مع الروح الإيطالية بذات الأهمية الحالية كما كانت في عام 1931.