شيبرياني البحرينمفهوم مغاير للفخامة والذوق الرفيع

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- Akhbar Al Khaleej) مع أكثر من 90 عامًا في عالم الضيافة ، يسر شيبرياني الإعلان عن افتتاح شيبرياني البحرين الواقع في منطقة شاطئ ماراسي الراقية. يجلب هذا المطعم الأيقوني لمسة من السحر الكلاسيكي وخدمة لا مثيل لها، جنبًا إلى جنب مع وصفات إيطالية وفينيسية تقليدية. سيستمر شيبرياني البحرين في إحياء تاريخ وتراث تقليد العائلة عبر أربعة أجيال "الخدمة هي الحب الأول".
فمن البندقية إلى البحرين، يحمل هذا المطعم الأنيق والخالد ألوان شيبرياني البحرية الأيقونية. حيث تتميز الديكورات البحرية المطعمة بقطع زجاجية من البندقية (المورانو)، والأرضية المزخرفة بنمط التيرازو بلوني الأزرق والأبيض، والصور الفوتوغرافية المعاصرة التي تزين الجدران. يضم شيبرياني البحرين مطعم ولاونج، وبركة سباحة وشاطئ خاص مع إطلالات خلابة، وقائمة تضم مجموعة متنوعة من الأطباق الكلاسيكية المعروفة. كما يضم شيبرياني البحرين في الطابق العلوي، اللاونج الشهير "سوشياليستا"، وهي مساحة خاصة مستوحاة من كوبا، توفر أجواء مرحة تتيح للضيوف تجربة ضيافة متميزة.
يقدِّم
شيبرياني البحرين للضيوف فرصة للاستمتاع بأفضل ما تقدمه الأطباق الإيطالية الأصيلة، والمشروبات، والأسلوب، والخدمة المميزة، بينما تحافظ على التقاليد الخالدة التي تجعل تجربة شيبرياني محط اهتمام كبير كأحد أيقونات المطاعم العالمية والضيافة الإيطالية.
حمام السباحة والشاطئ في شيبرياني البحرين
لأول مرة في تاريخ مطعم شيبرياني الذي يمتد على مدى 90 سنة، يقدم شيبرياني البحرين تجربة فريدة على منطقة حمام سباحة وشاطئ، يتمكن الضيوف من الاستمتاع بمنطقة حمام السباحة والشاطئ في الكابانا وعلى الرمال الخلابة، التي تجسد جوهر شيبرياني البحرين. ستتوفر قوائم طعام ومشروبات مخصصة لضيوف حمام السباحة والشاطئ.
سوشياليستا البحرين
"سوشياليستا البحرين"، وهي مساحة خاصة للأعضاء تقدم تجربة حصرية تعكس أسلوب الحياة النابضة بالحيوية لأهل هافانا قبل الثورة بهوية كاريبيه مليئة بالموسيقى ولمسات من ثقافة النخبة الاجتماعية الكوبية.
مقهى الجاز
يأخذ مقهى الجاز الضيوف إلى فترة من الأزمنة تذكر برُقيها وسحرها الخالد، بإضاءة
أنيقة وتجربة ضيافة فاخرة وموسيقى الجاز الحية والمتنوعة. يقدم مقهى الجاز تجربة لا تنسى' يُمكن للضيوف في كل مساء الاستمتاع بأطباق شيبرياني الأصيلة ووجبات خفيفة موسمية في اجواء رائعة.
عن شيبرياني:
تأسس هاريز بار في البندقية عام 1931 على يدي جوزيبي شيبرياني ، وسرعان ما أصبح مكانًا أسطوريًا. على مدى أكثر من 90 عامًا، حافظت شيبرياني على سمعتها بوصفها برجًا من أجواء الراحة والمأكولات الاستثنائية والخدمة الدافئة، وتخدم زبائن متنوعين يشملون أساطير هوليوود والعائلات الحاكمة والفنانين والشخصيات العالمية. اليوم، مع وجود ثلاثة أجيال من أفراد عائلة شيبرياني يترأسهم - أريغو وجوزيبي وإيجنازيو وماجيو - تحولت شيبرياني إلى علامة تجارية عالمية في مجال الضيافة، تضم مطاعمًا ومساحات للفعاليات البارزة وممتلكات سكنية فاخرة وفنادق ونوادٍ خاصة في جميع أنحاء العالم.
تظل القيم الخالدة لحب الخدمة والالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة والفخامة متناغمة مع الروح الإيطالية بذات الأهمية الحالية كما كانت في عام 1931.
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