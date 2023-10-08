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صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية - تفاصيل

10/8/2023 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعة الطفيلة التقنية، حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 15-10-2023، كما ستقوم الوزارة تباعا بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.




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