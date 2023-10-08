صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية - تفاصيل
التاريخ
10/8/2023 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعة الطفيلة التقنية، حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 15-10-2023، كما ستقوم الوزارة تباعا بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
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