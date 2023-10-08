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عبيدات يطمئن على الطلبة المصابين أمام بوابة الجامعة

10/8/2023 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زار رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات الطلبة المتضررين من حادث تدهور مركبة من أعلى الجسر المقابل لبوابة كلية العلوم.
واطمأن عبيدات على سلامة الطلبة الذين طُبّبوا في مستشفيي الجامعة الأردنية والإسراء، وتابع بشكل حثيث حالتهم الصحية مع الكوادر الطبية.
وعبّر عبيدات عن أمنياته بالشفاء العاجل للطلبة، داعيا المولى عز وجل أن يمدهم بموفور الصحة ليستعيدوا عافيتهم ويعودوا لمقاعد الدراسة في أسرع وقت ممكن.

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