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شاهد : الامن العام ينشر مخالفة غريبة بعمّان .. ويعلق : الصورة حقيقية !

10/8/2023 3:12:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت ادارة السير المركزية صورة لمخالفة سير غريبة لاحدى المركبات اليوم الاحد .
وقالت الادارة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان الصورة لمركبة حقيقية ضبطت في العاصمة عمان، وتم اتخاذ المقتضى القانوني اللازم.
واشارت الادارة ان نشر هذه المخالفات يأتي للتذكير بمسؤوليتنا في الحد من هذه التصرفات الخاطئة ، وتعزيز الوعي المروري .




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